Разжигание этнической розни: Росликов наказан письменным предупреждением за свои высказывания в соцсетях

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям, рассмотрев заявление депутата Артура Бутанса (Национальное объединение), решила наказать лидера партии "Стабильность!" Алексея Росликова письменным предупреждением, а высказывания политика по национальным вопросам были оценены как направленные на разжигание этнической розни.

По оценке комиссии, Росликов нарушил 7-ю статью Кодекса этики, которая предусматривает, что депутат в публичных высказываниях должен избегать слов, жестов и других действий, которые могут быть оскорбительными, а также не использоать оскорбительные или другие несовместимые с достоинством Сеймом высказывания; депутат должен основывать свои заявления на фактах, их справедливой интерпретации и аргументации.

Как пояснил журналистам после заседания комиссии ее руководитель Янис Вуцанс (СЗК), за наказание депутата выступили девять парламентариев, а два депутата высказались против. Учитывая, что заседание было закрытым, Вуцанс не раскрыл детали голосования, лишь добавил, что сам проголосовал за наказание Росликова.

В свою заявлении Бутанс отметил, что Росликов разместил в своих социальных сетях провокационное видео, содержание которого косвенно призывало к межэтнической розни. В видеоролике Росликов заявил, что "Рига - наш город [русскоговорящих]". В свою очередь, в соцсети X политик опубликовал пост, в котором он, ссылаясь на статистику о наиболее часто используемом языке в Риге, "попросил" латышей "не портить воздух" и "паковать свои чемоданы", отметил депутат Нацобъдинения.

Росликов сказал агентству LETA, что его политическая коммуникация, которая происходила в публичном пространстве, была направлена на трех конкретных людей, а не на латвийское общество в целом. "Я сказал трем конкретным политикам Рижской думы, что мы победим и они могут паковать чемоданы", - заявил лидер партии "Стабильность!". Росликов считает, что ажиотаж вокруг его публикаций в соцсетях "искусственный и раздутый"

Служба государственной безопасности (СГБ) провела с Росликовым переговоры в связи с его публичными высказываниями, направленными против латышей. СГБ предупредила политика о предусмотренной отвественности за разжигание национальной розни или другие уголовные преступления.

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