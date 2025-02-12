"Удаленка" — только в чрезвычайной ситуации. Ожидаются изменения в работе депутатов в парламентских комиссиях

В среду, 12 февраля, Юридическая комиссия Сейма во втором чтении поддержала поправки к Регламенту работы депутатов Сейма, согласно которым парламентарии смогут участвовать в заседаниях комиссий удаленно только в случае чрезвычайной ситуации. Эти изменения еще предстоит утвердить Сейму.

Юридическая комиссия согласилась добавить в Регламент Сейма новую статью, регулирующую очную или дистанционную работу на заседаниях парламентских комиссий.

Поправки предусматривают, что член комиссии Сейма может участвовать в открытом заседании комиссии дистанционно, используя средства видеосвязи, если он не может присутствовать в месте проведения заседания из-за чрезвычайной ситуации или при наличии других особых обстоятельств, которые делают его личное присутствие невозможным.

Изменения также предусматривают, что член комиссии может участвовать в заседании комиссии дистанционно, если такое удаленное участие было заранее согласовано с руководителем заседания комиссии.

Поправки к Регламенту Сейма также предусматривают, что при удаленном участии в заседании комиссии член комиссии считается присутствующим и имеет право голоса, если ему предоставлена техническая возможность участвовать в заседании с помощью средства видеосвязи; если он авторизовался и тем самым подтвердил свое участие в заседании комиссии; если ему предоставлена возможность онлайн-голосования.

Однако председатель комиссии обязан присутствовать на заседании только лично.

Для вступления в силу изменения должны быть рассмотрены в третьем чтении, последнее слово остается за Сеймом.

Ожидается, что поправки вступят в силу 1 сентября 2025 года.

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