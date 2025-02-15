Ринкевич в Мюнхене: если мы хотим мира, нужно готовиться к войне
Fоtо: LETA

Если мы хотим мира, нужно готовиться к войне и ко всем сценариям, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич во время встречи с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генералом Кристофером Каволи на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщил агентству LETA советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис, Ринкевич и Каволи обсудили присутствие союзников по НАТО в Латвии, а также готовность сил и потенциала НАТО.

Президент высоко оценил присутствие солдат стран-союзников по НАТО в Латвии как на суше, так и в Балтийском море и воздушном пространстве Балтии.

По словам Ринкевича, ясно, что Россия представляет долгосрочную угрозу для евроатлантической безопасности. "Готовность сил и потенциала НАТО и постоянное присутсвие на восточном фланге имеет решающее значение для эффективного здерживания. Если мы хотим мира, мы должны готовиться к войне и ко всем сценариям", - отметил Ринкевич.

Принимая во внимание роль Каволи как главнокомандующего силами США в Европе, президент подчеркнул стратегическую важность присутствия американских войск в Европе.

Как сообщил Дрегерис, во время встречи обе стороны также подчеркнули необходимость оказания союзниками военной поддержки Украине, что позволит укрепить ее позиции за потенциальным столом переговоров.

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