СМИ: сфабриковавшую свою биографию российскую "правозащитницу" Чащилову выдворяют из Латвии

Российскую "правозащитницу" Марию Чащилову, о которой писало издание "Важные истории", выдворяют из Латвии, сообщает Telegram-канал SOTA. Официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщила SOTA подруга Чащиловой, в квартире "правозащитницы" находятся трое сотрудников Государственной пограничной охраны Латвии. Якобы, Чащиловой дали четыре часа на выбор страны для выезда.

По словам источника SOTA, сотрудники Госпогранохраны заявили, что Чащилова представляет "угрозу безопасности Латвии".

Ранее в тот же день "правозащитница" якобы получила документ, дававший месяц на обжалование выдворения, но теперь он признан недействительным.

Ранее сообщалось, что российская "правозащитница" Мария Чащилова сфальсифицировала свою биографию и получила доступ к чувствительной информации.

Как следует из документов, полученных редакцией, Чащилова в 2015 году служила в ОМВД России по Амурскому району Хабаровского края. Ее дядя - Владимир Першин - возглавлял отдел МВД по борьбе с бандитизмом в Хабаровске и проходил свидетелем по "делу Фургала", говорится далее в расследовании.

Активистка утверждала, что позднее, в ходе правозащитной деятельности, участвовала в эвакуации геев из Чечни. Однако координатор Экстренной помощи ЛГБТ-сети, с которым пообщалось издание, заявил, что Чащилова не сотрудничала с его организацией.

После начала войны РФ в Украине Чащилова, которая к этому времени уже работала в правозащитном медиапроекте "ОВД-Инфо", уехала из России и проживала в Латвии.

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