"Увеличение военной помощи для Украины". Силиня рассказала об итогах второй встречи европейских лидеров в Париже

На неформальной встрече, организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном, европейские лидеры договорились в марте принять решение на уровне Европейского союза (ЕС) об увеличении военной помощи Украине, а также об увеличении оборонного финансирования и военно-промышленных мощностей Европы, сообщила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в социальной сети X. Эти шаги будут сделаны в тесном сотрудничестве с НАТО
Организованная Макроном в среду неформальная встреча европейских лидеров была направлена на обсуждение вопросов европейской безопасности и поддержки Украины.
Это была вторая неформальная встреча, организованная Макроном на этой неделе. На первой присутствовал более узкий круг европейских лидеров. Лидеры стран Балтии отсутствовали. Интересы восьми стран региона Балтии и Северной Европы представляла премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
"Мы также обсудили гарантии безопасности для Украины и роль Европы в обеспечении прочного и стабильного мира в Украине. В связи с этим я предложила совместный план действий, который был одобрен лидерами нескольких стран", - сказала Силиня о второй встрече.