"Увеличение военной помощи для Украины". Силиня рассказала об итогах второй встречи европейских лидеров в Париже

На неформальной встрече, организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном, европейские лидеры договорились в марте принять решение на уровне Европейского союза (ЕС) об увеличении военной помощи Украине, а также об увеличении оборонного финансирования и военно-промышленных мощностей Европы, сообщила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в социальной сети X. Эти шаги будут сделаны в тесном сотрудничестве с НАТО

Vienojāmies, ka martā panāksim Eiropas Savienības līmeņa lēmumu par militārās palīdzības atbalsta palielināšanu Ukrainai, kā arī Eiropas aizsardzības finansējuma un militārās industrijas jaudu pieaugumu. Šos soļus veiksim ciešā sadarbībā ar @NATO.



Sarunā apspriedām arī Ukrainas… pic.twitter.com/wyjrhDp4TW — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) February 19, 2025

Организованная Макроном в среду неформальная встреча европейских лидеров была направлена на обсуждение вопросов европейской безопасности и поддержки Украины.

Это была вторая неформальная встреча, организованная Макроном на этой неделе. На первой присутствовал более узкий круг европейских лидеров. Лидеры стран Балтии отсутствовали. Интересы восьми стран региона Балтии и Северной Европы представляла премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Мы также обсудили гарантии безопасности для Украины и роль Европы в обеспечении прочного и стабильного мира в Украине. В связи с этим я предложила совместный план действий, который был одобрен лидерами нескольких стран", - сказала Силиня о второй встрече.

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