Франция проведет вторую встречу по Украине с участием стран Балтии, Канады и других

Франция планирует провести в среду еще одну встречу лидеров стран для обсуждения безопасности Украины и Европы, пригласив на этот раз представителей тех европейских государств, которые не были приглашены на встречу, состоявшуюся в понедельник, сообщает Reuters.

По информации источников, на встречу приглашены представители Норвегии, Литвы, Эстонии и Латвии, Чехии, Греции, Финляндии, Румынии, Швеции, Бельгии, а также Канады.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 17 февраля, собрал лидеров наиболее влиятельных европейских стран для обсуждения ситуации в Украине и безопасности Европы.

Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров в Париже вновь отверг обсуждение возможной отправки миротворцев в Украину, подчеркнув, что такие дискуссии преждевременны.

"Эти дебаты меня даже немного раздражают", — признал Шольц, отметив, что они вращаются вокруг возможного исхода переговоров, которые еще даже не начались. Он подчеркнул, что мира пока нет, и продолжается жестокая война, развязанная Россией.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после неформальной встречи европейских лидеров в Париже заявил, что гарантии безопасности со стороны США будут единственной защитой Украины от России в будущем.

"Гарантии безопасности США — это единственный способ эффективно удержать Россию от повторного нападения на Украину" после окончания этой войны, считает британский премьер.

Он также сообщил, что на следующей неделе отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить ключевые элементы, которые, по мнению Лондона, важны для долгосрочного мира.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио после встречи с представителями России в Саудовской Аравии заявил журналистам, что впереди еще много работы, а целью встречи во вторник было "создание каналов связи" между Вашингтоном и Москвой. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что между странами достигнуто три ключевых соглашения, сообщают СМИ.

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