Шольц: США и Европа должны работать вместе

Канцлер Германии Олаф Шольц первым из европейских лидеров выступил перед журналистами после экстренной встречи в Елисейском дворце в Париже.
Он начал свою речь с заявления о необходимости продолжать помогать Украине. "Мы приветствуем разговоры о мирном соглашении, но для нас очевидно, что это не может быть диктат", — сказал Шольц.
Немецкий политик также подчеркнул, что США и Европа должны работать вместе.
"Не должно быть никакого разделения в вопросах безопасности и ответственности между Европой и США", — приводит его слова Reuters.
Шольц также сказал, что Германия будет продолжать инвестировать в оборону и что Евросоюз должен стать более гибким в вопросах бюджета, если его члены планируют тратить на оборону более 2% ВВП.
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