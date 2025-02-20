Латвия готова к часу X? Что изменилось в сфере обороны после вторжения России в Украину

На следующей неделе исполнится три года с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Латвия не только оказала большую поддержку Украине, но и развивает собственную обороноспособность. Единая граница с Россией заставила страну увеличить оборонный бюджет, усилить вооруженные силы и развивать военную индустрию. Чего достигла Латвия за последние три года и сделали ли эти меры нашу страну более защищенной? Подробнее об этом пишет LSM.

Спрудс: в сфере обороны произошли значительные изменения

"За эти три года обороноспособность Латвии улучшилась во всех сферах", – подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"). Он отметил, что возросло как общественное понимание коллективной ответственности перед лицом угрозы со стороны государства-агрессора, так и осознание того, что необходимо быть готовыми к различным сценариям.

"Мы инвестировали в Национальные вооруженные силы (НВС) и их боевые возможности. Уже поступают системы противовоздушной обороны и боевые машины пехоты, которые мы закупаем. Восстановлена обязательная военная служба. В Латвии размещена многонациональная бригада НАТО. Когда речь идет об экзистенциальных вопросах, об угрозах нашей свободе и безопасности, мы абсолютно едины", – заявил Спрудс.

Министр отметил, что в дальнейшем необходимо развивать все сферы обороны – от боеприпасов до современных технологий, уделяя особое внимание созданию армии дронов и противодронным системам.

Оборонный бюджет продолжает расти

Кроме того, в этом году приоритетом государственного бюджета стала оборона. В следующем году правительство намерено выделить на оборону не менее 4% ВВП, а в последующие годы – уже 5%. "За каждый евро мы несем ответственность. Мы должны вкладывать [финансы] эффективно, ответственно, целенаправленно и обоснованно. Именно это мы и делаем. В этом году более 40% бюджета направляется на боевые возможности, вооружение", – заявил министр.

Латвия становится лидером инноваций в оборонной сфере

С начала войны в Украине стремительно развивается и латвийская оборонная индустрия. Как рассказала руководитель Федерации индустрии безопасности и обороны Латвии Элина Эгле-Лочмеле, вначале латвийские предприниматели помогали Украине без финансовой поддержки. Однако позже, благодаря привлечению финансирования со стороны латвийского правительства, международных фондов, включая НАТО и Европейский Союз, перед отраслью открылись новые возможности развития, о которых раньше не приходилось и мечтать.

За последние три года Латвия среди стран Балтии стала лидером инноваций в ряде сфер, особенно в производстве дронов, оптики и машиностроении. Латвийские компании конкурентоспособны и на международном уровне.

Однако, как отметила руководитель федерации, для долгосрочного развития отрасли стабильное финансирование по-прежнему остается ключевым фактором: "Большие проекты в значительной степени были направлены на уже хорошо зарекомендовавших себя крупных военных производителей. В то же время для компаний, которые активно занимаются инновациями в автономных дроновых системах, разминировании, микромобильных системах, инфраструктурном обслуживании, это был большой прорыв. Мы сотрудничали с нашими украинскими коллегами — участвовали в тестированиях, работали с военными. Это дает много знаний и возможностей разрабатывать более подходящие для поля боя и нужд военных продукты".

Кажоциньш: Латвия начала развивать оборону после аннексии Крыма

Развитие обороноспособности Латвии началось еще в 2014 году после аннексии Крыма и вторжения в Донбасс, подчеркнул старший исследователь Центра геополитических исследований Янис Кажоциньш, отметив, что именно тогда Латвия начала осознавать, что нельзя полагаться только на НАТО, а необходимо укреплять и собственную оборону: "У нас есть определенная бюрократия, которая замедлила некоторые процессы, но в целом наш подход заслуживает высокой оценки. Мы увеличили численность военных. Земессардзе была преобразована из вспомогательной структуры в серьезную территориальную оборонную силу. Мы модернизировали авиабазу в Лиелварде, развиваем полигон в Селии. Все это – значительные изменения с 2014 года".

Исследователь в области безопасности отметил, что предстоит еще много работы, особенно в структурах МВД, таких, как Государственная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба и Государственная пограничная охрана.

Этим службам требуется больше финансирования для обеспечения конкурентоспособной зарплаты, современного оснащения и соответствующих условий работы, поскольку в кризисной ситуации именно структуры МВД сыграют важную роль в защите государства.

Латвия готова к часу X

"Мы все знаем, что с государственным бюджетом сложно. Больше денег нужно на здравоохранение, образование, инфраструктуру. Но тот факт, что мы очень быстро, при полном общественном консенсусе увеличили свой оборонный бюджет – это важный показатель того, что общество понимает необходимость этих шагов", — говорит Кажоциньш.

На вопрос, готова ли Латвия к "часу X", исследователь в области безопасности ответил утвердительно, отметив, что в стране все больше осознают: если хочешь мира – готовься к войне.

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