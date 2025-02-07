Командующий НВС: небольшие инциденты заставляют армию развивать возможности для неконвенциональной войны

Небольшие инциденты заставляют армию развивать возможности, отличающиеся от тех, что требуются в конвенциональной войне, заявил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-майор Каспарс Пуданс в интервью передаче "900 секунд" на канале TV3.

Он объяснил, что в любой ситуации армия всегда готовится к худшему сценарию в своих планах и развитии. По сравнению с тем, что было пять-десять лет назад, сейчас заметно не только военное вооружение и риторика России, но и ее намерение применить военное оружие. За последние три года Украина взяла на себя всю тяжесть, защищая Европу и Латвию, но это не значит, что мы не смотрим на потенциальную угрозу - Россия, безусловно, рассматривает возможность мести, как сделать что-то, чтобы отвлечь нас от поддержки Украины, разделить нас между собой и заставить нас не доверять друг другу, сказал Пуданс. Тем не менее, армии ясны свои задачи и цели.

Отвечая на вопрос о таких инцидентах, как полеты беспилотников в разных частях Латвии, Пуданс подчеркнул, что общественность видит небольшие инциденты, которые легко и дешево организовать, в то время как страна переживает множество атак в киберпространстве.

"Это не то, к чему классически готовятся вооруженные силы - предотвращение оккупации. Произошедшие инциденты призваны показать, что мы неспособны, что ресурсы вкладываются не по назначению, что общественность отказывается от поддержки. Таким образом, мы вынуждены раскрывать наши процедуры и недостатки, развивать наши возможности в направлении, которое, возможно, на самом деле не является необходимым для угрожающего сценария конвенциональной войны. Российские службы пользуются этим", - пояснил Пуданс.

Он подчеркнул, что вооруженные силы продолжают развиваться, не ограничивая в нынешних условиях права человека, что, в свою очередь, делает невозможным реагирование на каждый инцидент. "Мы реагируем, наш долг - предвидеть, что произойдет дальше", - сказал Пуданс.

Нынешний оборонный бюджет уже обеспечивает то, что в основном необходимо армии, покрывая основные потребности. Однако необходимы дополнительные средства, чтобы сделать существующий потенциал более надежным и способным выдержать длительное военное противостояние. В то же время необходимы новые возможности для реагирования на новые технологические угрозы - технологии, предназначенные для повседневного развлечения, но которые люди начали использовать во вредных целях, заявил командующий НВС.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !