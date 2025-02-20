Парламентарии концептуально поддержали запрет на покупку недвижимости в Латвии гражданами России и Беларуси

В четверг, 20 февраля, депутаты Сейма поддержали в первом чтении законопроект "Закон об ограничении угрожающих национальной безопасности сделок", который предусматривает запрет для граждан России и Беларуси или принадлежащим им юридическим лицам приобретать недвижимость в Латвии.

Цель законопроекта - не допустить вредных или опасных для национальных интересов Латвии действий, а также предотвратить обход введенных международных санкций.

Изменения коснутся физических и юридических лиц из обеих стран-агрессоров, а также юридических образований, созданных в России или Беларуси, или чьи истинные бенефициары являются гражданами этих стран.

Планируется, что ограничения не будут распространяться на лиц, получивших статус постоянного жителя Европейского союза или постоянный вид на жительство в Латвии в соответствии с требованиями, установленными Законом об иммиграции.

Законопроект разработан парламентской фракцией "Нового Единства" в сотрудничестве с Министерством юстиции и Министерством иностранных дел.

По мнению "Нового единства", законопроект укрепит внутреннюю безопасность страны, не позволяя неблагоприятным для Латвии физическим или юридическим лицам увеличивать свое влияние и присутствие на территории страны путем приобретения недвижимости.

Похожий законопроект был подготовлен Национальным объединением, но он не получил поддержки в Юридической комиссии Сейма.

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