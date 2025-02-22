Браже внесла в черный список музыканта из Казахстана; он должен был выступать в Даугавпилсе

Министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") внесла Жандаурена Аблаева в список нежелательных лиц Латвии, говорится в сообщении министра в социальной сети "X".

Аблаеву также был запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок на основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции.

Esmu pieņēmusi lēmumu iekļaut Latvijas Republikai nevēlamo personu (persona non grata) sarakstā Žandaurenu ABLAJEVU (angl. Zandauren ABLAEV) un noteikt viņam aizliegumu uz nenoteiktu laiku ieceļot Latvijas Republikā, pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61. panta 2.daļu. 🇱🇻 — Baiba Braže (@Braze_Baiba) February 22, 2025

Указанная статья Закона гласит: если иностранец является лицом, нежелательным для Латвийской Республики (персоной нон грата), министр иностранных дел принимает решение о его включении в список.

Согласно общедоступной информации, Аблаев работает в музыкальной индустрии под псевдонимом Jazzdauren. На 9 марта у него был запланирован концерт в Даугавпилсе.

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