Браже внесла в черный список музыканта из Казахстана; он должен был выступать в Даугавпилсе
Fоtо: Kārlis Dambrāns/DELFI

Министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") внесла Жандаурена Аблаева в список нежелательных лиц Латвии, говорится в сообщении министра в социальной сети "X".

Аблаеву также был запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок на основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции.

Указанная статья Закона гласит: если иностранец является лицом, нежелательным для Латвийской Республики (персоной нон грата), министр иностранных дел принимает решение о его включении в список.

Согласно общедоступной информации, Аблаев работает в музыкальной индустрии под псевдонимом Jazzdauren. На 9 марта у него был запланирован концерт в Даугавпилсе.

Новое ЕдинствоБайба Браже

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