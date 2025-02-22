Браже внесла в черный список музыканта из Казахстана; он должен был выступать в Даугавпилсе

Министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") внесла Жандаурена Аблаева в список нежелательных лиц Латвии, говорится в сообщении министра в социальной сети "X".
Аблаеву также был запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок на основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции.
Указанная статья Закона гласит: если иностранец является лицом, нежелательным для Латвийской Республики (персоной нон грата), министр иностранных дел принимает решение о его включении в список.
Согласно общедоступной информации, Аблаев работает в музыкальной индустрии под псевдонимом Jazzdauren. На 9 марта у него был запланирован концерт в Даугавпилсе.
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