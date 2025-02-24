Очередная попытка продать "Дом Москвы" провалилась

Государственное предприятие Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) в четвертый раз пыталось продать "Дом Москвы" в Риге, но покупателя вновь не нашлось, сообщает агентство LETA со ссылкой на платформу электронных торгов izsoles.ta.gov.lv.

На этот раз начальная цена лота, включающего земельный участок площадью 966 кв. м и здание с пятью надземными и одним подземным этажом (общая площадь около 4,48 тыс. кв. м), составляла 2,142 млн евро. Минимальный шаг торгов – 10 тыс. евро, а для участия в аукционе необходимо было внести залог в размере 10% от стоимости объекта, то есть 214 тыс. евро.

С момента первого аукциона объект потерял в цене более миллиона евро – изначально его оценивали в 3,5 млн евро.

"Дом Москвы" был конфискован у российского Департамента городского имущества после принятия Сеймом специального закона в январе 2024 года. Решение мотивировали соображениями национальной безопасности – Служба госбезопасности установила, что после 24 февраля 2022 года помещения здания продолжали сдавать в аренду лицам, связанным с поддержкой агрессивной политики России. Власти Латвии посчитали, что в здании ведется враждебная и вредоносная деятельность, требующая немедленного реагирования.

Первоначально Министерство культуры предлагало использовать здание для развития искусства и сохранения культурного наследия, но в итоге его передали Министерству финансов и VNĪ, обязав предприятию продать объект с аукциона. Вырученные средства планируется направить на поддержку Украины и украинцев.

Первый аукцион стартовал в августе 2024 года, и уже тогда эксперты компании Latio предполагали, что продажа может затянуться и потребуются повторные торги.

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