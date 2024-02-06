Министерство сообщения (МС) планирует передать Дом Москвы в собственность Министерства финансов (МФ), которое затем продаст его с аукциона. Такой проект решения размещен на Портале правовых актов.

В Министерстве сообщения поясняют, что не управляют недвижимостью, которая не связана с инфраструктурой отрасли транспорта и связи, поэтому у министерства нет возможности для управления зданием.

Одновременно ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) — крупнейшая компания по управлению государственной недвижимостью с соответствующим опытом. Агентство также управляет объектами, которые принадлежат Минфину.

Поэтому в проекте решения Кабинета министров указано, что Дом Москвы следует передать в собственность Министерства финансов, которое, в свою очередь, доверит управление комплекса VNĪ. Этому госпредприятию также поручат продать объект с аукциона.

Вырученные средства будут переданы Украине или украинцам.

Как уже ранее писал портал Delfi, Сейм в окончательном чтении утвердил законопроект, предусматривающий передачу Дома Москвы в собственность государства. Цель такого решения — гарантировать безопасность государства, в том числе не допустить и своевременно предотвратить угрозу демократическому государственному строю.

Как указала Комиссия Сейма по национальной безопасности, закон обеспечит прекращение политической активности, угрожающей национальной безопасности Латвии, происходящей под прикрытием культурных мероприятий и образования по интересам в Доме Москвы. Также Дом Москвы перестанет существовать как символ российской политики соотечественников, что предотвратит угрозу государственному строю и национальной безопасности Латвии, пишет агентство LETA.

Как сообщалось, введенные против России международные санкции затруднили работу Дома Москвы, но не полностью ограничили или прекратили ее. Как установила Служба госбезопасности, после 24 февраля 2022 года помещения Дома Москвы по-прежнему сдаются в аренду лицам, в деятельности которых усматриваются признаки поддержки агрессивной внешней политики России. Поскольку в Доме Москвы долгое время осуществляется враждебная и вредоносная деятельность, а концентрация опасных политических идей угрожает безопасности государства и его демократическому строю, Латвия обязана предпринять меры в отношении Дома Москвы, заявили авторы законопроекта.

Право собственности на здание Дома Москвы закреплено на имя департамента городского имущества города Москвы. Обязанности юридического представительства Дома Москвы исторически исполняет принадлежащее департаменту городского имущества Москвы АО "Московский культурно-деловой центр Московский дом", с 10 марта 2020 года — представительство "Московского городского унитарного предприятия "Московский центр международного сотрудничества"", за которым в земельной книге закреплено право пользования зданием на неопределенный срок. Структура обоих этих юридических образований связана с прямым влиянием России и, соответственно, Москвы, говорится в аннотации к законопроекту.

Департамент городского имущества Москвы — подведомственное правительству Москвы структурное подразделение, которым управляет мэр Москвы Сергей Собянин. Фактическим же владельцем "Московского центра международного сотрудничества" считается президент России Владимир Путин. Собянин и Путин 25 февраля 2022 года включены в санкционные списки Управления по контролю за иностранным активами США (OFAC) и Европейского союза.

Со ссылкой на публично доступную информацию комиссия отмечает, что базирующееся в России юридическое учреждение "Московский центр международного сотрудничества" находится в подчинении департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, который, в свою очередь, находится в подчинении правительства Москвы. В связи с этим с высокой степенью достоверности можно утверждать, что деятельность этого департамента фактически контролируется мэром Москвы Собяниным. Также, согласно опубликованным Минюстом данным о примененных санкциях, в государственных регистрах в качестве фактического контролирующего "Московский центр международного сотрудничества" лица указан Собянин.

В комиссии по национальной безопасности отметили, что государству в лице Министерства сообщения принадлежит земельный участок, на котором находится Дом Москвы, поэтому предлагается закрепить право собственности на имя государства в лице Минсообщения. Таким образом, с принятием закона будет создан единый объект недвижимости, в состав которого входят и земля, и здание.

В законе оговорены и другие вопросы, связанные с закреплением права собственности на здание, и последующие действия с ним. Законопроект предусматривает, что недвижимость переходит в государственную собственность свободной от любых обременений, то есть государство не продолжает и не перенимает никаких обязательств, вытекающих из действий, совершенных прежним собственником и связанными с ним лицами. Законопроект также предусматривает, что лица, владеющие имуществом, которое находится в Доме Москвы, имеют право и обязаны в течение семи дней вывезти его из помещений, оставшееся после указанного срока имущество считается бесхозным и передается государству, а решение о дальнейших действиях с ним принимает Кабинет министров. Закон также обязывает перерегистрировать зарегистрированные в недвижимости юридические адреса.

Переходные правила законопроекта предусматривают, что Кабинет министров должен до 31 марта 2024 года подать в Сейм доклад о дальнейших действиях с недвижимостью, при этом необходимо рассмотреть возможности использования здания для оказании помощи Украине и украинцам с учетом того, что у Латвии нет цели обогатиться или получить какую-либо выгоду от этой недвижимости.

После перехода в собственность государства Дома Москвы расходы на его содержание оцениваются в 495 395 евро в год.

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