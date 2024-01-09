Трудно предугадать, какими могут быть шаги России в ответ на латвийский закон о передаче Дома Москвы в государственную собственность, заявил в интервью Латвийскому радио председатель Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис (“Объединенный список”), чья комиссия будет во вторник, 9 января, рассматривать упомянутый законопроект.

На просьбу предсказать реакцию России, Бергманис заявил, что она, возможно, может быть, но ее сложно смоделировать, поскольку РФ является весьма непредсказуемой. Комментируя высказанные Rietumu banka опасения о возможных проблемах с активами банка в России, политик отметил, что Латвия как страна должна защищать своих людей и предпринимателей, однако в то же время они должны сами думать о том, с какими партнерами сотрудничать, и совершенно ясно, что в последние годы ориентировать бизнес на Россию было неправильно.

Бергманис не ответил на вопрос, может ли государство компенсировать латвийским предприятиям ущерб от возможного ответа России, отметив при этом, что партнеры по правящей коалиции публично пообещали и дальше поддерживать переориентацию бизнеса на западные рынки. "Каковы эти пути и каковы конкретные действия, я не могу ответить в данный момент", — добавил депутат.

Бергманис подтвердил, что на данный момент поступило два предложения о будущем Дома Москвы после его передачи государству, однако имеющаяся в его распоряжении информация позволяет предположить, что они могут быть отозваны. В качестве одного из сценариев он видит также продажу Дома Москвы и вложение вырученных средств в восстановление Украины.

Как сообщалось ранее, парламентская комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня рассмотрит перед окончательным чтением законопроект о передаче так называемого Дома Москвы в государственную собственность.

Министерство культуры подало к окончательному чтению предложение, согласно которому Дом Москвы в будущем можно использовать для развития культуры и художественного творчества, а Минсообщения — предложение о передаче Дома Москвы Valsts nekustamie īpašumi.

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