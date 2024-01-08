Наряду с планируемой передачей Дома Москвы в собственность государства следует определить, что соответствующее здание впредь будет предусмотрено для развития творчества в сферах культуры и искусства, говорится в предложении Министерства культуры.

В предложении к законопроекту "О действиях с недвижимостью, которые необходимы для предотвращения угрозы государственной безопасности" Минкульт и министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") призывают определить, что соответствующая недвижимость в Риге, на улице Марияс, должна быть предназначена для развития творчества и сохранения культурного наследия в стране в соответствии с государственными принципами культурной политики.

Сейм ранее концептуально поддержал законопроект о передаче Дома Москвы в собственность государства.

Минкульт в обосновании к предложению пояснил, что законопроект на данный момент не предусматривает дальнейших действий после перенятия здания.

В будущем здание могло бы стать творческим пространством для всех отраслей культуры и искусства, где можно будет предоставлять поддержку культурным организациям и осуществлять экспериментальные идеи и междисциплинарные проекты в сферах театра, визуального искусства, танцев, музыки и литературы, в том числе, предусмотрев и поддержку сотрудничества между латвийскими и украинскими художниками, отметила Логина в письме парламентской комиссии по национальной безопасности, которая является автором законопроекта.

Как сообщалось ранее, 21 декабря Сейм концептуально поддержал законопроект, предусматривающий передачу Дома Москвы в собственность государства.

Цель законопроекта о действиях с недвижимостью, необходимой для предотвращения угрозы безопасности государства — гарантировать безопасность Латвийского государства, в том числе не допустить и своевременно предотвратить угрозу демократическому государственному строю.

По словам авторов — комиссии Сейма по национальной безопасности (КНБ) — законопроект обеспечит прекращение политической активности, угрожающей национальной безопасности Латвии, происходящей под прикрытием культурных мероприятий и образования по интересам в Доме Москвы. Также Дом Москвы перестанет существовать как символ российской политики соотечественников, и таким образом будет предотвращена угроза государственному строю и национальной безопасности Латвии.

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