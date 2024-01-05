Реагируя на просьбу Rietumu Banka к Сейму не торопиться с передачей Дома Москвы в государственную собственность, вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение) призывает парламент и ответственные учреждения действовать наоборот и не медлить с национализацией этого объекта, сообщила агентству LETA советник вице-мэра Элина Берзиня.

Ратниекс считает, что передача Дома Москвы в государственную собственность — это вопрос национальной безопасности, абсолютный приоритет государства и его жителей, и ни одного объективного аргумента для замораживания решения о национализации на данный момент нет.

Он напоминает, что Дом Москвы до недавнего времени служил местом встреч сторонников политики государства-агрессора и символом "мягкой силы". "Видя аппетиты государства-агрессора, сейчас не время, чтобы смягчать нашу жесткую позицию, поскольку каждое такое решение Россия воспримет как маленькую победу и сигнал, чтобы делать дальнейшие шаги к преступлениям", — заявил вице-мэр Риги в СМИ.

Политик считает, что с самого момента открытия Дома Москвы в 2004 году он однозначно действовал против национальных интересов Латвии в пользу российской пропаганды.

Вскоре после вступления в должность вице-мэра Ратниекс обратился в Службу государственной безопасности (VDD) с просьбой дать оценку важности этого объекта для безопасности Латвии, и VDD подтвердила, что Дом Москвы с момента открытия выступал в качестве опорного пункта России для влияния против интересов Латвии.

На основании разъяснений VDD Ратниекс обратился в комиссию Сейма по национальной безопасности, призывая найти решение и разработать правовую базу для отчуждения Дома Москвы.

Как сообщалось, Rietumu banka призвал депутатов не спешить с передачей Дома Москвы в государственную собственность, так как последствия этого законопроекта затронут латвийских бизнесменов, чьи активы находятся в России.

В письме в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции председатель правления Rietumu Banka Елена Бурая заявила, что полностью понимает передачу так называемого Дома Москвы в Риге Латвийскому государству и ее символическое значение как акта солидарности с украинским народом и борьбой Украины против агрессора, а также имеющиеся опасения по поводу безопасности. В то же время Бурая обращает внимание депутатов на то, что принятие такого законопроекта даст государству-агрессору основание предпринять идентичные действия против латвийских компаний, в том числе Rietumu banka, чьи активы заморожены в России в связи с санкциями и могут быть национализированы.

Ратниекс призывает не тянуть с национализацией Дома Москвы

Реагируя на просьбу Rietumu Banka к Сейму не торопиться с передачей Дома Москвы в государственную собственность, вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение) призывает парламент и ответственные учреждения действовать наоборот и не медлить с национализацией этого объекта, сообщила агентству LETA советник вице-мэра Элина Берзиня.

Ратниекс считает, что передача Дома Москвы в государственную собственность — это вопрос национальной безопасности, абсолютный приоритет государства и его жителей, и ни одного объективного аргумента для замораживания решения о национализации на данный момент нет.

Он напоминает, что Дом Москвы до недавнего времени служил местом встреч сторонников политики государства-агрессора и символом "мягкой силы". "Видя аппетиты государства-агрессора, сейчас не время, чтобы смягчать нашу жесткую позицию, поскольку каждое такое решение Россия воспримет как маленькую победу и сигнал, чтобы делать дальнейшие шаги к преступлениям", — заявил вице-мэр Риги в СМИ.

Политик считает, что с самого момента открытия Дома Москвы в 2004 году он однозначно действовал против национальных интересов Латвии в пользу российской пропаганды.

Вскоре после вступления в должность вице-мэра Ратниекс обратился в Службу государственной безопасности (VDD) с просьбой дать оценку важности этого объекта для безопасности Латвии, и VDD подтвердила, что Дом Москвы с момента открытия выступал в качестве опорного пункта России для влияния против интересов Латвии.

На основании разъяснений VDD Ратниекс обратился в комиссию Сейма по национальной безопасности, призывая найти решение и разработать правовую базу для отчуждения

Дома Москвы.

Как сообщалось, Rietumu banka призвал депутатов не спешить с передачей Дома Москвы в государственную собственность, так как последствия этого законопроекта затронут латвийских бизнесменов, чьи активы находятся в России.

В письме в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции председатель правления Rietumu Banka Елена Бурая заявила, что полностью понимает передачу так называемого Дома Москвы в Риге Латвийскому государству и ее символическое значение как акта солидарности с украинским народом и борьбой Украины против агрессора, а также имеющиеся опасения по поводу безопасности. В то же время Бурая обращает внимание депутатов на то, что принятие такого законопроекта даст государству-агрессору основание предпринять идентичные действия против латвийских компаний, в том числе Rietumu banka, чьи активы заморожены в России в связи с санкциями и могут быть национализированы.

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