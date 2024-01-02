Rietumu banka призывает депутатов Сейма не спешить с перенятием Дома Москвы в государственную собственность, поскольку последствия этого законопроекта коснутся латвийских коммерсантов, активы которых находятся в России.

Председатель правления Rietumu banka Елена Бурая в письме Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции отметила, что полностью понимает передачу Дома Москвы в Риге в государственную собственность Латвии и символическое, солидарное значение этого для народа Украины и борьбы Украины с агрессором, а также для существующих соображений безопасности. В то же время Бурая обращает внимание депутатов на то, что принятие такого законопроекта даст стране-агрессору основание предпринять аналогичные действия против латвийских коммерсантов, в том числе Rietumu banka, активы которого в связи с российскими санкциями заморожены в России, чтобы их национализировать.

Вышесказанное относится не только к Rietumu banka и его активам, но и к другим латвийским коммерсантам. Бурая заявила, что сумма активов, которые потеряют латвийские коммерсанты и налогоплательщики, может измеряться десятками миллионов евро.

Также Бурая отметила, что представители Rietumu banka жестко осуждают агрессию России против Украины и поддерживают Украину в борьбе с агрессором. В результате предоставления помощи Rietumu banka столкнулся с несправедливыми и незаконными действиями российских правоохранительных учреждений, которые направлены против коммерсантов из недружественных РФ стран. Российские суды открыто призывают и советуют должникам, залогодателям Rietumu bank или "желающим жить за счет банка лицам", подавать иски в суды РФ против коммерсантов из недружественных стран, подчеркнула представитель банка.

Банк предпринимает действия по выходу с российского рынка путем рефинансирования и/или продажи активов. В связи с российскими санкциями, направленными против стран Европейского союза и их предприятий, перевод средств из России на счета Rietumu banka ограничен 10 миллионами рублей или примерно 85 323 евро в месяц на одного должника.

"Учитывая вышеизложенное, мы призываем вас рассмотреть срочность данного законопроекта и просим не подавать его в Сейм в срочном порядке, так как последствия затронут многие предприятия Латвии, чьи активы принудительно находятся в Российской Федерации", — подчеркнула Бурая.

Письмо адресовано председателю Сейма Дайге Миерине, председателю комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Раймонду Бергманису и секретарю президиума Сейма Эдварду Смилтенсу.

В годовом отчете Rietumu banka за 2022 год указано, что рисковая позиция банка в России на конец 2022 года составляет 129 млн евро, а Беларуси — 18 млн евро. По типу активов основные риски — это кредиты клиентам и дебиторские долги (94%).

В 2022 году было принято решение прекратить финансирование новых лизинговых сделок и начать полную амортизацию белорусского лизингового портфеля группы с целью снижения общего уровня риска по Беларуси. В 2023 году банк планирует значительно снизить кредитный риск по России и Беларуси путем рефинансирования кредитов или их продажи профессиональным участникам рынка.

Банк ожидал, что портфель неприбыльных кредитов будет полностью погашен в течение 2023 года.

21 декабря прошлого года парламент концептуально одобрил законопроект, предусматривающий передачу Дома Москвы в собственность государства.

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