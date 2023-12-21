В четверг, 21 декабря, Сейм утвердил в первом чтении разработанный Комиссией по национальной безопасности законопроект, согласно которому здание Дома Москвы на улице Марияс, 7 в Риге будет передано государству, а здание в дальнейшем будет развиваться как место для оказания помощи Украине.
Сейм принял закон "О действиях в отношении недвижимого имущества, необходимого для предотвращения угрозы национальной безопасности". Законопроекту присвоен статус срочности, что означает, что он будет рассмотрен в двух чтениях. Окончательное чтение законопроекта запланировано на начало следующего года.
В первом чтении законопроект поддержали 73 депутата, против проголосовали "Стабильность!" и внефракционный депутат Глория Гревцова.
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