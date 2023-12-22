Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) 21 и 22 декабря проводят уголовно-процессуальные действия в Доме Москвы. Как следует из официального релиза ведомства, проверки проводятся "в связи с возможным нарушением санкций Евросоюза против России".

Уголовно-процессуальные действия проводятся в рамках уголовного процесса, материалы которого находятся у Службы государственной безопасности. Уголовное дело было возбуждено 23 ноября 2023 года в

соответствии с частью первой статьи 84 Уголовного закона — за нарушение санкций, установленных Евросоюзом.

В ходе досудебного расследования было установлено, что руководство Дома Москвы, вероятно, продолжало получать материальную выгоду от помещений Дома Москвы, использование которых было запрещено международными санкциями. Дополнительные процессуальные действия проводились по месту жительства одного лица.

В ходе обысков Служба госбезопасности изъяла большое колличество документов и носителей информации.

На данный момент в рамках уголовного процесса одно лицо имеет статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Комментируя действия латвийской спецслужбы, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: "Такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей. Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют".

Право собственности на здание на углу улиц Марияс и Альфреда Калниня закреплено на имя департамента городского имущества города Москвы. Обязанности юридического представительства Дома Москвы исторически исполняет принадлежащее департаменту городского имущества Москвы АО "Московский культурно-деловой центр Московский дом", с 10 марта 2020 года — представительство "Московского городского унитарного предприятия "Московский центр международного сотрудничества"", за которым в земельной книге закреплено право пользования зданием на неопределенный срок.

По информации "Firmas.lv", председателем правления АО "Московский культурно-деловой центр Московский дом" является Юрис Силов. Председателем совета является Алексей Бондарук, а членами совета — Светлана Зайцева, Анна Тиурина, Дмитрий Кожаев и Галина Николаенко.

У этого предприятия на 7 декабря был долг перед Службой государственных доходов в размере 10 897 евро. В прошлом году предприятие работало с оборотом 38 834 евро и убытками в размере 5840 евро.

Зайцева также указана как представитель Московского городского унитарного предприятия "Московский центр международного сотрудничества".

Как сообщалось, вчера Сейм концептуально поддержал законопроект, предусматривающий передачу Дома Москвы в собственность государства.

Цель законопроекта о действиях с недвижимостью, необходимой для предотвращения угрозы безопасности государства — гарантировать безопасность Латвийского государства, в том числе не допустить и своевременно предотвратить угрозу демократическому государственному строю.

После перехода в собственность государства здания "Дом Москвы" в Риге, на ул. Марияс, из бюджета потребуется около 495 395 евро на ежегодные расходы по его содержанию.

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