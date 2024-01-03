Сейм никоим образом не намерен тормозить продвижение решения о передаче "Дома Москвы" в собственность государства, заявил агентству LETA председатель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс. Ранее задуматься о последствиях такого решения призывал Rietumu banka.

Политик отметил, что что законопроект о "Доме Москвы" получил оценку как как с точки зрения безопасности, так и с юридической точки зрения, был разработан Комиссией Сейма по национальной безопасности, Министерством юстиции и спецслужбами.

Юревицс подчеркнул, что премьерская партия "Новое Единство" поддержит законопроект, поскольку, по сообщениям спецслужб, "Дом Москвы" долгое время использовался как средство российской пропаганды — там организовывалась "деятельность враждебной Латвии "пятой колонны" и оказывалось "влияние на ситуации в Латвии". В интересах Латвии передать "Дом Москвы" в собственность государства, считает председатедель крупнейшей парламентской фракции.

Политик заявил, что гордится абсолютным большинством латвийских бизнесменов и производителей, которые поддерживали Украину с первого дня войны, а также прекратили сотрудничество с Россией. В свою очередь, компании, которые продолжали поддерживать тесные деловые связи с Россией, в том числе после 2014 года, когда произошла оккупация Крыма, должны сами взять на себя ответственность за это, сказал политик.

Ранее, как уже сообщалось, Rietumu Banka обратился в Сейм с письмом, в котором призвал парламентариев более тщательно оценить план о передаче в собственность государству Дома Москвы в Риге, на улице Марияс, 7. Банк предупредил о возможных последствиях для латвийских коммерсантов, чьи активы находятся в РФ.

При это председатель правления Rietumu banka Елена Бурая отметила, что представители Rietumu banka жестко осуждают агрессию России против Украины и поддерживают Украину в борьбе с агрессором. В результате предоставления помощи Rietumu banka столкнулся с несправедливыми и незаконными действиями российских правоохранительных учреждений, которые направлены против коммерсантов из недружественных РФ стран. Российские суды открыто призывают и советуют должникам, залогодателям Rietumu bank или "желающим жить за счет банка лицам", подавать иски в суды РФ против коммерсантов из недружественных стран, подчеркнула представитель банка.

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