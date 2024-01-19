В то время как Запад пока не нашел решение проблемы конфискации российских активов, действия Латвии по конфискации Дома Москвы могут послужить примером для других стран, считает министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

В пятницу, 19 января, комиссия Сейма по делам Европы заслушала доклад министра по вопросам, которые будут обсуждаться в Совете ЕС по иностранным делам 22 января. Депутаты хотели знать, насколько далеко на Западе зашла дискуссия о конфискации замороженных российских активов, которые могут быть направлены на финансирование Украины.

Кариньш заявил, что Запад не воюет с Россией, с Россией воюет Украина, поэтому Запад пытается найти законное решение, как поступить с активами государства-агрессора.

"Решение Сейма по Дому Москвы - первое подобное решение в западном мире. Весь мир смотрит, что будет дальше. Мы в авангарде", - сказал министр иностранных дел.

Оценивая возможности конфискации российских активов, Кариньш сослался на сказанное на этой неделе вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом на Всемирном экономическом форуме в Давосе — что доходы, полученные от замороженных российских активов, могут быть направлены Украине через бюджет ЕС.

Кариньш добавил, что детали этого предложения пока неизвестны, однако, если такой подход возможен и имеет четкую юридическую базу, то это будет первый значительный шаг.

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