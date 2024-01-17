У "Дома Москвы" в Риге, перешедшего в руки государства, плохая репутация, поэтому следует тщательно обдумать его дальнейшее использование, заявил бывший президент Латвии Валдис Затлерс в интервью программе TV3 "900 секунд", сообщает агентство LETA.

Он подчеркнул, что "Дом Москвы" является плацдармом российской пропаганды. У этого здания плохая аура, поэтому Затлерс сомневается, что там смогут успешно работать, например, различные организации культуры. Также в вопросе продажи здания нужно быть очень осторожным, чтобы оно снова не попало в руки людей, связанных с Россией.

"Трудно придумать, что делать дальше — об этом нужно думать серьезно, не торопясь", — признался Затлерс, призвав не бояться ответной реакции России, поскольку у Латвии нет там других активов, кроме посольства.

Что касается латвийских бизнесменов, которые продолжают зарабатывать деньги в России, то, по мнению Затлерса, Латвия не должна каким-либо образом стимулировать подобную деятельность.

"Работа в России — это вопрос порядочности и нравственности этих бизнесменов. Если они начали зарабатывать деньги и не могут остановиться — это их проблемы. Государство не должно никак это стимулировать", — заявил бывший президент Латвии.

Он напомнил, что ранее были опасения по поводу списков компаний, работающих в России, поскольку это помешает их бизнесу. "Это их выбор — продолжать зарабатывать деньги в России, поэтому нужно учитывать и другие последствия, чего люди не желают делать", — подчеркнул Затлерс.

При этом Латвия должна иметь твердую позицию по запрету импорта зерна, понимая, что единой позиции в мире по этому вопросу добиться не удастся, добавил он.

Валдис Затлерс также призвал всех граждан Латвии пойти этим летом на выборы в Европарламент, поскольку, по его мнению, на этот раз это во многом будет означать принятие решения о поддержке Украины. По его словам, на этот раз у людей будет хороший выбор, поскольку партии предлагают разных сильных кандидатов.

"Важно, чтобы проголосовали все, это будет поддержка Украины и четкое "нет" политике типа Жданок", — подчеркнул Затлерс.

Между тем, Затлерс ожидает от правительства четкого плана экономической политики, поскольку на данный момент, поскольку Кабмин быстрыми темпами "проходит" через два своих приоритета, остается небольшой пробел.

"Хочу надеяться, что будет такая четкая экономическая политика. Я не жду криков, основанных на лозунгах, нужна конкретика", — сказал Затлерс.

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