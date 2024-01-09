Во вторник, 9 января, ответственная Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению поддержала законопроект, который предусматривает, что государство перенимает права собственности на Дом Москвы в Риге. Министерство культуры и Министерство сообщения отозвали поданные ранее поправки к законопроекту, предусматривающие то, какими могут быть действия государства с соответствующим объектом недвижимости. Предложения о том, что делать со зданием, выскажет до 31 марта Кабинет министров.

Во втором окончательном (срочном) чтении законопроект "О действиях с недвижимостью, которые необходимы для устранения угрозы государственной безопасности" Сейм рассмотрит в четверг, 11 января.

Министер культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") подала ко второму чтению поправку, предусматривающее, что здание Дома Москвы в Риге на улице Марияс 7 в дальнейшем должно использоваться для развития культуры и искусства, сохранения культурного наследия — в соответствии с генеральными линиями политики государства в сфере культуры.

В свою очередь, министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") предлагал включить в переходные правила закона нормы, которые обязывали бы Министерство финансов выделить более 400 тыс евро на содержание здания на улице Марияс 7 — включая расходы на оплату коммунальных услуг. Также Бришкенс настаивала на том, что необходимо изыскать более 35 тыс евро на погашение расходов на уплату налога на недвижимость. Также министр сообщения считал также, что здание должно было сразу быть передано в управлении предприятию Valsts nekustamie īpašumi.

Председатель ответственной комиссии Раймондс Бергманис ("Объединенный список") сообщил на заседании, что и Министерство культуры, и Министерство сообщения свои поправки к законопроекту отозвали. Как пояснил на заседании депутат от премьерского "Нового Единства", глава Комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис, поправки не отвечали духу закону. С этим согласилась и парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паеглькална.

Здание нужно содержать. Дело идет к аукциону?

Таким образом законопроект не решает проблему будущего здания на улице Марияс 7. В переходных правилах законопроекта оставлена норма, что Кабинет министров до 31 марта 2024 года подаст в Сейм доклад о дальнейших действиях с соответствующим объектом недвижимости. Глава ответственной комиссии Бергманис ранее допустил, что здание Дома Москвы может быть продано, а вырученные средства направлена на восстановление Украины.

Такое же мнение высказал и Айнар Латковскис ("Новое Единство"). По мнению политика, до 31 марта правительство должно сообщить о плане продажи на аукционе здания Дома Москвы. Латковскис сказал это, отвечая на вопросы оппозиционного депутата Эдмунда Зивтиньша ("Латвия на первом месте"), который акцентировал, что здание нужно содержать — следить за порядком, чтобы никто не разбил окна, а значит платить за окрану, неизбежны и траты на коммунальные расходы.

Латковскис пояснил, что с учетом плана продать здание на улице Марияс нет реальных оснований говорить о каких-либо долгосрочных расходах на содержание здания нет.

Представитель Государственной полиции сообщил, что охрана здания после его передачи государству обойдется примерно в 1100 евро в день. Парламентский секретарь Министерства финансов Карина Плока ("Новое Единство") пояснила, что в подобных случаях правительство принимает решение о компенсации средств постфактум, согласно представленной информации о расходах.

Какой будет ответная реакция России?

Трудно предугадать, какими могут быть шаги России в ответ на латвийский закон о передаче Дома Москвы в государственную собственность, заявил также утром во вторник, 9 января, в интервью Латвийскому радио председатель Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис.

Ранее Rietumu banka высказывал опасения о том, что национализация Дома Москвы может стать причиной возникновения проблем с активами банка в России.

Депутат Янис Скрастиньш ("Новое Единство") уже на заседании комиссии поинтересовался, была ли оценена обоснованность опасений, высказанных представителями Rietumu Banka по поводу ответных шагов России. Парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паеглькална в ответ подчеркнула, что со стороны России как авторитарной страны может последовать любая реакция, независимо от того, примет решение Сейм или нет.

Депутат Эдвинс Шноре (Национальное объединение) отметил, что нужно расчитывать на некие санкции со стороны России после перехода здания в государственную собственность, однако не стоит идти на поводу страны-агрессора.

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