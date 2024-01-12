Россия считает передачу расположенного в Риге "Дома Москвы" в собственность Латвии "рейдерством", заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ответные шаги российской стороны "будут жесткими и крайне болезненными" для Латвии, отметила она.

Захарова заявила, что решение Сейма Латвии является "кражей" и "воровством в государственном масштабе".

Свое заявление также опубликовало посольство России в Латвии. В нем конфискация здания названа "правовым произволом" и "актом государственного грабежа, грубо попирающим фундаментальные принципы международного права".

"Посольство предприняло демарш, уведомив латвийскую сторону о неизбежности ответных мер, включая предъявление Риге компенсационных требований за причиненный материальный ущерб, а также убытки, понесенные в результате остановки деятельности Дома Москвы", — сказано в заявлении посольства. "Эта беспрецедентная по своей враждебности выходка не останется без ответа и будет иметь самые серьезные последствия для ее инициаторов", — отмечает посольство.

В четверг, 11 января, Сейм в окончательном чтении принял закон "О действиях с недвижимостью, которая необходима для устранения угрозы государственной безопасности". Этот документ предусматривает перенятие в государственную собственность Дома Москвы — здания в Риге на улице Марияс 7. Дальнейшую судьбу здания до 31 марта определит правительства — не исключено, что объект недвижимости будет продан на аукционе.

За проголосовали 70 депутатов, против были 11 депутатов (от "Стабильности" и Глория Гревцова), избежали участия в голосовании 9 депутатов. Рассмотрение законопроекта инициировала Комиссия Сейма по национальной безопасности, возглавляемая депутатом Айнаром Латковскисом ("Новое Единство").

Согласно аргументам сторонников национализации, под прикрытием культурных мероприятий и образования по интересам в Доме Москвы проходили политические мероприятия, угрожающие национальной безопасности. Ликвидация Дома Москвы, который является символом российской политики в отношении соотечественников, устранит угрозу нацбезопасности и государственности Латвии, полагают они.

Права владения на Дом Москвы закреплены за Департаментом собственности города Москвы. Обязанность юридического представительства исторически принадлежало АО Maskavas kultūras un biznesa centrs Maskavas nams, принадлежащего Департаменту собственности города Москвы. С 10 марта 2020 года права принадлежат представительству иностранного коммерсанта — унитарному предприятию города Москвы "Московский центр международного сотрудничества", за которым в Земельной книге закреплены имущественные права на неопределенное время. Структуры обоих юридических формирований связаны напрямую с влиянием города Москвы, сказано в аннотации к законопроекту.

Департамент собственности города Москвы — структурное подразделение, находящиеся в подчинении правительства города Москвы. А правительством руководит мэр Москвы Сергей Собянин. В свою очередь, фактическим собственником "Московского центра международного сотрудничества" считается президент России Владимир Путин. 25 февраля 2022 года Собянин и Путин были включены в санкционные списки ЕС и Бюро контроля за иностранным капиталом США.

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