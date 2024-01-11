В четверг, 11 января, Сейм в окончательном чтении "О действиях с недвижимостью, которая необходима для устранения угрозы государственной безопасности", который оговаривает процесс перенятия в государственную собственность Дома Москвы — здания в Риге на улице Марияс 7. Дальнейшую судьбу здания до 31 марта определит правительства — не исключено, что объект недвижимости будет продан на аукционе.

За проголосовали 70 депутатов, против были 11 депутатов (от "Стабильности" и Глория Гревцова), избежали участия в голосовании 9 депутатов.

Рассмотрение законопроекта инициировала Комиссия Сейма по национальной безопасности, возглавляемая депутатом Айнаром Латковскисом ("Новое Единство").

Аргументы в пользу национализации здания: под прикрытием культурных мероприятий и образования по интересам в "Доме Москвы" проходили политические мероприятия, угрожающие национальной безопасности. Ликвидация "Дома Москвы", который является символом российской политики в отношении соотечественников, устранит угрозу нацбезопасности и государственности Латвии.

Кому принадлежал Дом Москвы?

Права владения на "Дом Москвы" закреплены за Департаментом собственности города Москвы. Обязаннность юридического представительства исторически принадлежало АО Maskavas kultūras un biznesa centrs Maskavas nams, принадлежащего Департаменту собственности города Москвы. С 10 марта 2020 года права принадлежат представительству иностранного коммерсанта — унитарному предприятию города Москвы "Московский центр международного сотрудничества", за которым в Земельной книге закреплены имущественные права на неопределенное время. Структуры обоих юридических формирований связаны напрямую с влиянием города Москвы, сказано в аннотации к законопроекту.

Департамент собственности города Москвы — структурное подразделение, находящиеся в подчинении правительства города Москвы. А правительством руководит мэр Москвы Сергей Собянин.

В свою очередь, фактическим собственником "Московского центра международного сотрудничества" считается президент России Владимир Путин. 25 февраля 2022 года Собянин и Путин были включены в санкционные списки ЕС и Бюро контроля за иностранным капиталом США.

21 и 22 декабря прошлого года Служба госбезопасности проводила уголовно-процессуальные действия в Доме Москвы — "в связи с возможным нарушением санкций ЕС против России".

Какой будет ответная реакция России?

В ходе рассмотрения законопроекта в Сейме Rietumu banka высказывал опасения о том, что национализация Дома Москвы может стать причиной возникновения проблем с активами банка в России. Однако политики, признав, что некие ответные шаги могут последовать, аргументам банка не вняли.

Трудно предугадать, какими могут быть шаги России в ответ на латвийский закон о передаче Дома Москвы в государственную собственность, признал глава Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис ("Объединенный список"). Парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паеглькална в ответ подчеркнула, что со стороны России как авторитарной страны может последовать любая реакция, независимо от того, примет решение Сейм или нет.

Государство не хочет содержать здание? Впереди аукцион?

Это открытый вопрос. До 31 марта этого года Кабинет министров должен подать в Сейм доклад о дальнейших действиях с соответствующим объектом недвижимости.

Депутат от премьерского "Нового Единства" Айнар Латковскис считает, что к 31 марта правительство следует сообщить, что здание будет продано на аукционе. Из политических дебатов следует, что затягивание решения о дальнейшей судьбы бывшего Дома Москвы, потребует немалых государственных расходов на содержание объекта — оплату коммунальных счетов, охрану и так далее.

В ходе рассмотрения в Сейме Министерство культуры отозвало свое предложение сохранить объект в госсобственности — для проведения культурных мероприятия, поскольку здание для этого приспособлено. Министерство сообщения также отозвало свое предложение передать объект предприятию Valsts nekustamie īpašumi и выделить средства на содержание здания из госбюджета.

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