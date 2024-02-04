В конце января здание Дома Москвы в Риге перешло в собственность государства. Прежние собственники и арендаторы покинули помещения, в ближайшем будущем Кабмин должен принять решение о дальнейшей судьбе здания. Завладеть другой собственностью России и Беларуси в Латвии по такому же сценарию государству будет не так-то просто, сообщает передача De facto в эфире LTV.

Как пояснили программе в Министерстве юстиции, конфискация Дома Москвы в пользу государства была проведена, чтобы "культурная программа и образование по интересам под видом мероприятий прекратили в здании свою деятельность, угрожающую национальной безопасности".

В юрмальских санаториях "Янтарный берег" (принадлежит РФ) и "Белоруссия" (принадлежит РБ) в настоящее время нет никакой экономической деятельности и в них "не замечено ведение антигосударственной деятельности", отмечает Минюст.

Министерство юстиции напоминает, что для для перехода объекта в госсобственность необходимо строгое юридическое обоснование.

В Доме Москвы сейчас пусто и тихо. Две недели назад вступил в силу закон о передаче здания в государственную собственность. Неделю назад здание переписали на баланс министерства сообщения, которое до сих пор владело землей под зданием. Предыдущим владельцам и арендаторам дали семь дней, чтобы вывезти свои вещи. Все, что осталось в помещениях теперь официально является бесхозной собственностью и принадлежит государству.

В ночь на 2 февраля буквы "Дом Москвы" были удалены с фасада здания. В августе прошлого года буквы тоже убирали, но после смены руководства в управляющей компании надпись вернули.

Новый владелец здания — Минсообщения — должен передать правительству в ближайшие месяцы предложения о том, что же дальше делать с бывшим Домом Москвы.

"Работаем над отчетом для представления в Кабинет Министров. Есть несколько вариантов того, что можно сделать. Каким будет решение, я пока не могу комментировать, а варианты - либо аренда, либо продажа", —- сказала и.о. пресс-секретаря министерства сообщения Лигита Ауструпе.

Глава Комиссии национальной безопасности Сейма Айнарс Латковскис полагает, что единственный выход сейчас — продать недвижимость, а вырученные деньги передать Украине.

"Цель законопроекта состоит не в том, чтобы получить какую-либо выгоду для страны. На мой взгляд, это здание не должно быть ни каким-либо культурным учреждением, ни музеем, ничем подобным. От этого должна получить выгоду Украина. Мы уже сделали свой вклад - очаг российской пропаганды здесь больше не действует", - заявил Латковскис.

В Министерстве сообщения подчеркивают, что принятое решение о будущем бывшего Дома Москва должно быть одобрено Кабмином. Предполагается, что практическую часть реализации плана поручат Госагентству недвижимости. По этому поводу достигнута неофициальная договоренность.

При этом следует учитывать, что содержание зданий — удовольствие недешевое. В Минсообщения предварительно подсчитали, что на содержание бывшего Дома Москвы (управление, коммунальные платежи и налоги) потребуется около полумиллиона евро в год.

Пока нет даже приблизительной оценки, за какую сумму можно продать это здание. Эксперты по недвижимости подробно разговаривать с программой De facto на данную тему не захотели, но сошлись во мнении, что спрос на офисные помещения не первой свежести сейчас не высок.

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