Браже: новый раунд санкций Евросоюза ослабит военный потенциал России и уменьшит ее доходы

Новый раунд санкций Европейского союза (ЕС) повлияет на экономику России, уменьшив ее доходы и ослабив военный потенциал, подчеркнула министр иностранных дел Байба Браже.

Как сообщила агентству LETA советник министра Сигне Знотиня-Знота, по мнению Браже, 16-й раунд принятых в понедельник санкций точно нацелен на те сектора, которые до сих пор приносят России наибольшие доходы. Санкции касаются энергетического сектора России, торгового и военного секторов.

ЕС запретил временное хранение нефтепродуктов российского происхождения в странах-участницах блока, ограничил импорт необработанного алюминия российского происхождения, сузил возможности экспорта в Россию товаров двойного назначения и товаров, необходимых для военной индустрии.

Министр иностранных дел отметила, что установлены санкции еще для 74 судов теневого флота. Она пояснила, что впервые под санкции попали шесть российских аэропортов и пять портов. Кроме того, санкции установлены для 13 российских банков. По словам Браже, еще больше ужесточены санкции против Беларуси, чтобы исключить возможности их обхода, а за обход санкций установлен ряд индивидуальных санкций 83 лицам и 55 компаниям.

Политик отмечает, что об отмене или смягчении санкций сейчас не может быть и речи. По словам Браже, Россия неоднократно доказывала, что ей нельзя доверять. Ее нужно продолжать максимально ограничивать - еще более обширными санкциями.

"Кроме того, странам ЕС необходимо продолжать стремительно снижать экономическую зависимость от России. Очень важно немедленно изыскать возможности и правовые решения по конфискации всех замороженных средств Центробанка РФ и перенаправления их на поддержку и реконструкцию Украины. Россия должна заплатить за причиненное, никто другой", - заявила Браже.

Как сообщалось, министры иностранных дел стран ЕС в понедельник утвердили в Брюсселе 16-й пакет санкций против России.

Санкции, включающие запрет на импорт российского алюминия, были официально приняты в день, когда исполнилось три года с момента вторжения России в Украину.

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