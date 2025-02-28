От +15 в марте до ночных заморозков в мае: какой будет весна в Латвии

Во второй половине следующей недели в Латвии станет значительно теплее – температура воздуха повысится до +12 градусов. Да, весна 2025 года в Латвии обещает быть теплее обычного и начнется раньше. Март может войти в историю как один из самых теплых за весь период метеонаблюдений. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, среднемесячная температура в регионе Балтийского моря, включая Латвию, может превысить норму на пять градусов.

Март: ранняя весна, но с сюрпризами

Конец февраля и начало марта принесут осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +6 градусов, а после 5 марта может подняться выше +10. Среднемесячная температура в марте в Латвии обычно составляет около нуля, но в этом году она, вероятно, будет заметно выше.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самый теплый март в истории метеонаблюдений был в 2007 году, когда среднемесячная температура воздуха составила +4,4 градуса.

Фенолог Вилис Букшс предупреждает, что в марте зима и весна будут по-прежнему бороться за первенство. В восточной части страны ночные заморозки еще сохранятся, температура может опускаться до -5 градусов, возможны осадки в виде мокрого снега. Однако в солнечные дни воздух будет прогреваться до +8...+10 градусов. К концу месяца, примерно 25 марта, вероятна первая волна тепла, когда температура может достигать +15 градусов.

Букшс отмечает, что, как и пять лет назад, в 2020 году, по-настоящему зимней погоде соответствовал только февраль. Однако январь, который обычно радует снегом, в этом году удивил слишком ранним цветением некоторых растений, например, печеночницы благородной и лещины. Последняя обычно зацветает в марте, но в этом году погодные условия в январе разбудили ее раньше времени. А в конце января распустились и главные предвестники весны – подснежники.

"Февраль на время законсервировал пробуждение весны, — говорит Вилис Букшс. — Но всего лишь на несколько недель. К концу февраля можно уверенно почувствовать первые веяния весны".

Половодья не будет, но уровень воды в реках будет колебаться

Обычно весной в Латвии наблюдается подъем уровня воды в реках из-за таяния снега. Однако в этом году снега в Латвии, а также в бассейне Даугавы в Беларуси и России мало, поэтому масштабного половодья не ожидается.

В ближайшие недели в реках произойдет лишь небольшой подъем уровня воды, а во время ледохода возможны резкие, но кратковременные колебания. Основной фактор, влияющий на уровень воды, – осадки. Если весна окажется засушливой, ледоход пройдет спокойно, и лед растает прямо на месте. Однако в отдельных районах могут наблюдаться локальные подтопления из-за уплотнения льда, особенно на Даугаве, Лиелупе и Огре.

Апрель: весна вступает в свои права

Настоящая весна наступит во второй половине апреля, после Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля. До этого момента зима еще может напомнить о себе – в начале месяца возможны ночные заморозки и даже мокрый снег.

Однако ближе к середине апреля температура стабилизируется. В солнечные дни воздух будет прогреваться до +15...+18 градусов. Фенолог говорит, что тогда начнется активное пробуждение природы: зацветет черемуха, закукует кукушка, вернутся соловьи и ласточки.

Май: тепло, но с ночными заморозками

Май в Латвии будет по-настоящему весенним, хотя и с характерными для последних лет ночными заморозками. Например, в прошлом году в некоторых районах температура ночью опускалась до -5 градусов. Однако днем будет тепло – от +15 до +20 градусов.

К середине месяца начнется массовое цветение деревьев, в том числе яблонь. Именно тогда, по словам Вилиса Букшса, начинается настоящая весна с первыми грозами и сельскохозяйственными хлопотами.

Что дальше? Лето и осень

Судя по народным приметам, лето 2025 года обещает быть "идеальным". Оно будет теплым, но с обильными осадками, особенно в виде грозовых ливней. В среднем температура будет держаться в пределах +20...+25 градусов, но в августе возможны периоды сильной жары – до +30 градусов.

"2 февраля, День свечей, принес свои знаки — "солнце улыбнулось". Народная мудрость гласит, что если в этот день появляется солнце и крестьянин может оседлать лошадь, пока оно светит, лето должно быть хорошим. Особенно для сенокоса в июле, — говорит Букшс. — Правда, летом существует риск наводнений в низинных районах, как это было в августе 2017 года, когда наводнения на востоке Латвии уничтожили посевы и особенно пострадали поймы рек".

Осень, скорее всего, тоже будет теплой, особенно сентябрь и октябрь. Как показывает опыт прошлых лет, если октябрь оказывается теплым, то и зима может быть мягкой. Однако окончательный прогноз можно будет сделать позже, так как мартовская и майская погода также повлияют на характер предстоящей зимы.

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