На пост министра образования и науки выдвинули кандидатуру Мелбарде

"Новое Единство" выдвинуло на пост министра образования и науки парламентского секретаря Министерства иностранных дел Даце Мелбарде, говорится в распространенном в пятницу заявлении партии.

В свое время Мелбарде была министром культуры от Национального объединения, а затем была избрана в Европейский парламент.

Как отметила премьер-министр Эвика Силиня в заявлении "Нового Единства", обширный опыт Мелбарде, в том числе работа на посту министра культуры, подтверждает ее способность успешно решать сложные вопросы и руководить крупным сектором.

"Она очень хорошо разбирается в сфере образования и его проблемах как на национальном, так и на международном уровне", - подчеркнула премьер.

Как сообщалось, на прошлой неделе Силиня объявила о рестарте правительства, отправив в отставку министра сообщения Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (Союз зеленых и крестьян).

Позже "Новое Единство" выдвинуло на пост министра образования председателя Цесисской краевой думы Яниса Розенбергса, но он по личным причинам снял свою кандидатуру.

Союз зеленых и крестьян выдвинул на пост министра благосостояния парламентского секретаря Минблага Рейниса Узулниекса, а "Прогрессивные" пока не решили, кого выдвинут на пост министра сообщения.

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