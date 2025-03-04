Война в Украине, продолжающаяся на протяжении последних трех лет, сопровождалась "преступными действиями" администрации бывшего президента США Джо Байдена и европейских лидеров, заявил в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения лидер оппозиционной партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс.

По мнению оппозиционного политика, западные лидеры действовали таким образом, что "Украина не должна проиграть, но и не должна выиграть", что, по его словам, подтверждается недостаточным предоставлением Украине военных возможностей. В результате, как утверждает Шлесерс, финансируется не победа, а поддержание войны.

Об ответственности России за войну Шлесерс в интервью не упомянул.

При этом новый президент США Дональд Трамп, по словам Шлесерса, сейчас стремится к мирному соглашению, чтобы война завершилась. Политик призвал латвийских коллег не критиковать Трампа. Однако на прямой вопрос о том, будет ли достигнутый таким образом мир справедливым, Шлесерс не ответил.

Теперь, по мнению политика, европейские лидеры стоят перед выбором: либо "финансировать войну в одиночку, а не поддерживать Украину", либо встать на сторону США.

Шлесерс также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что во время недавнего визита в США он допустил ошибки, в частности не осознал значение соглашений по редкоземельным металлам для обеспечения мира.

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