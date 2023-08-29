В предстоящий осенний сезон наибольшую угрозу здоровью будет представлять не Covid-19, а грипп, заявил Diena член Государственного совета по иммунизации (ГСИ), семейный врач Айнис Дзалбс.

Поэтому ГСИ призывает всех жителей в осенний сезон сделать прививку от гриппа. Особенно это необходимо группам риска — пожилым людям, детям, хроническим больным и беременным женщинам. Следует отметить, что вакцина от гриппа для групп риска бесплатна, остальному населению за нее нужно платить от 18 до 22 евро в зависимости от медицинского учреждения.

Более жесткая позиция по вакцинации от Covid-19 у Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Как заявила представитель SPKC Илзе Арая, вакцинация нужна в первую очередь группам риска, но полезна и всем остальным. Covid-19 никуда не исчез, хотя заболеваемость и смертность значительно снизились. Однако даже летом, когда люди в основном находятся на воздухе, где риск заражения ниже, были случаи госпитализации и смерти пациентов с Covid-19.