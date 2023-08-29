Во вторник, 29 августа, Кабинет министров одобрил представленный Министерством образования и науки проект правил, который определяет как в рамках образования по интересам школьники, представляющие нацменьшинства, в рамках образования могут изучать родной язык и культуру. Речь идет о факультативных занятиях в ситуации перехода полностью на латышский язык обучения.

В сфере культурного образования по интересам ужетрадиционно работают фольклорные ансамбли детей и молодежи, вокально-инструментальные ансамбли, танцевальные ансамбли и творческие коллективы, где исследуются и взращиваются традиции нацменьшинств, подчеркнуло Министерство образования и науки. В сфере культурного образования представлены различные этнические целевые группы: русские, белорусы, украинцы, поляки, литовцы, эстонцы, евреи, цыгане.

При этом до сих пор не было правил Кабинета министров, определяющих, какими должны быть программы такого образования. Министерство считает, что, установив, руководящие принципы такого образования, можно предложить учащимся из числа нацменьшинств интересную программу. В рамках такой программы дети и подростки будут иметь возможность изучить свой язык, нематериальное культурное наследие и культурную уникальность. Также, по мнению министерства, программа должна помогать интегрироваться в общее культурное пространство страны, воспитывая в учащихся уважение к Латвийскому государству, в котором в которой есть место и для культурного разнообразия.

Министерство образования и науки отметило, что проект и образец программы были разработаны таким образом, чтобы их можно было применить к участию в программе любых этнических меньшинств, проживающих в Латвии, поскольку каждая этническая целевая группа может иметь свои собственные потребности и интересы, которые основаны на изучении и практике языка и истории культуры. Обучаться по этой программе смогут также школьники, не принадлежащие к конкретному нацменьшинству, но проявившие интерес к изучению языка и культурных ценностей меньшинств.

Содержание образовательной программы по интересам будет состоять из трех основных компонентов: язык нацменьшинства, нематериальное культурное наследие и культурная уникальность. Содержательные компоненты программы могут быть реализованы в целом, по отдельности или комбинированно.

Министерство образования и науки отметило важность роли самоуправлений в обеспечении доступности подобного образования по интересам. Министерство подчеркнуло, что именно самоуправления должны проводить на своей территории опросы, выявляющие спрос среди учащихся на такие программы. Сами программы образования по интересам для нацменьшинств могут реализовываться в муниципальных школах, также самоуправление вправе делегировать программу иному поставщику услуги.

Именно самоуправлениям предстоит определить минимальное число учащихся на такой программе, исходя из спроса. Заявить ученика на такую программу смогут родители.

Председатель Латвийской ассоциации школ с русским языком обучения (ЛАШОР) Игорь Пименов, выступая как приглашенный эксперт на заседании правительства, усомнился в том, что идея дать столько полномочий самоуправления — хорошая. По его мнению, оплачивать труд педагогов, работающих по программам нацменьшинств, следовало бы из государственного бюджета, а не из средств самоуправлений и самих школ.

"Если образовательные программы, представляющие интересы меньшинств, будут зависеть от бюджетов самоуправлений, то даже в богатых самоуправлениях, возникнут ситуации, при которых образовательные учреждения будут поощрять учителей найти внутреннее финансирование для обеспечения занятий для нацменьшинств", — считает Пименов.

Министерство образования и науки рассчитает целевые субсидии на заработную плату учителей и обязательные отчисления на государственное социальное страхование за период с 1 сентября текущего года по 31 декабря текущего года и за период с 1 января следующего года до 31 августа следующего года в зависимости от числа обучающихся по программмам основного и среднего образования на соответствующей административной территории.

По данным Государственной информационной системы образования, 20% учащихся из числа нацменьшинств выбирают образовательные программы по интересам, а в одной культурно-образовательной группе по интересам в среднем насчитывается 25 учащихся, Министерство образования и науки прогнозирует, что программу по интересам, посвященную родным языку и культуре, будут осваивать в среднем в 114 группах по всей Латвии.