Правительство на закрытом заседании во вторник утвердило обновленный план мобилизации Национальных вооруженных сил (НВС).
В Министерстве обороны не прокомментировали план. Ранее в министерстве сообщили, что Кабинет министров ежегодно утверждает мобилизационный план НВС, который разрабатывается на случай чрезвычайного положения или войны.
План предусматривает развертывание подразделений НВС в частичной или полной боеготовности, устанавливает руководство мобилизацией, порядок ее проведения и необходимое материально-техническое обеспечение.
План регулярно обновляется с учетом материально-технических ресурсов в соответствии с развитием НВС и корректируется с учетом оценки национальной угрозы.
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