Пересмотр тарифов на распределение электричества в декабре лучше, чем через полтора года, заявил после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") президент Эдгар Ринкевич. Ранее глава государства жестко критиковал повышение тарифов, вызвавшее большое недовольство в обществе.

Как уже сообщалось, в начале августа президент заявил, что новые тарифы на распределение электроэнергии не кажутся ни пропорциональными, ни оправданными, ни разумными. По мнению президента, Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) недостаточно хорошо выполнила свою функцию, поскольку не были учтены интересы населения.

В среду, 30 августа, Ринкевич отметил в среду, что новому правительству придется решить ряд вопросов, включая тарифы на распределение электроэнергии и реформы SPRK. Президент заявил, что все стороны, с которыми он разговаривал, готовы работать над системными решениями, связанными с SPRK.

Ринкевич подчеркнул, что необходимо дождаться информации о прибыли энергетических компаний, а также о том, как в целом будет развиваться ситуация. Президент также отметил, что для всего этого необходимо эффективное правительство.

"Я могу много говорить и призывать в президентском замке, но реальной работой занимается Кабинет министров, Сейм, если необходимо внести изменения в законы, я готов сотрудничать. (..) Меня не удовлетворяет желание Регулятора или предприятия прийти и сказать мне, что у них все в порядке с точки зрения методики. Это не в порядке с общественно-политической точки зрения", — подчеркнул президент.

По словам Ринкевича, нет речи о том, что тарифы нужно отменить. Ясно, что реформу необходимо проводить, учитывая, что в настоящее время домохозяйства в странах Балтии платят за электроэнергию гораздо больше. Президент констатировал, что сейчас существуют решения для так называемых защищенных пользователей. Правительство обсудило это и согласилось.

"Системно я пока вижу, что эта проблема еще не разрешена. Я ожидаю правительство все равно в какой комбинации, будь то три или четыре политические силы. По моему мнению, даже весь Сейм может сформировать Кабинет министров. Это абсолютно приоритетно решаемый вопрос. Нет, на данный момент меня не устраивает сложившаяся ситуация. Мы упали в яму формирования правительства, из которой нам следует как можно скорее выбраться, и новое правительство должно начать двигаться вперед", — сказал президент.

9 августа премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") встретился с председателем SPRK Алдой Озолой, членом совета SPRK Интарсом Бирзинусом и директором энергетического департамента SPRK Янисом Негрибой. На встрече присутствовал министр климата и энергетики Раймондс Чударс ("Новое Единство").

В ходе встречи премьер-министр подчеркнул: неприемлемо, что тарифы на распределение планируется пересматривать только раз в полтора года. Премьер приветствовал то, что SPRK взял на себя обязательство пересмотреть тарифы на распределение электроэнергии уже в декабре этого года — с учетом динамичной ситуации на рынке и иными факторами.

Министерство климата и энергетики сообщило, что будет поощрять расширение круга защищенных пользователей, в том числе, в контексте тарифов на распределение.

Согласно пояснению SPRK, новые тарифы на распределение отражают реальные затраты на мощность электроэнергии и обслуживание распределения. Поэтому жителей призывают проверить мощность своих подключений к электричеству и выбрать наиболее подходящее.

В ходе встречи премьер-министр подчеркнул, что SPRK при оценке тарифов на коммунальные услуги стоит между государственной монополией и обществом, защищая интересы потребителей в связи с услугами по распределению электроэнергии.