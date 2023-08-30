По решению правительства Министерство внутренних дел (МВД) внесло в Сейм поправки к Закону об иммиграции. Они предусматривают продление на два года срока, в течение которого граждане России, проживающие в Латвии, могут сдать экзамен по государственному языку, необходимый для получения статуса постоянного жителя ЕС в Латвии. При этом в министерстве заявили, что если эти люди абсолютно ничего не предпримут, им все равно придется покинуть страну.

Действующая редакция закона об иммиграции предусматривает, что срок действия постоянного ВНЖ, выданного гражданам России, истекает 1 сентября 2023 года. Чтобы жить в Латвии, им необходимо подать заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза (ЕС) в Латвии, а для его получения предоставить справку о знании государственного языка на уровне А2 и о наличии финансовых ресурсов в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

В последний момент перед вступлением норм в силу правительство решило поручить МВД подготовить поправки, которые предусматривали бы для граждан России, проживающих в Латвии, еще два года, в течение которых они должны сдать экзамен по латышскому языку, чтобы легально продолжать оставаться в Латвии. Правительство приняло такое решение, поскольку пришло к выводу, что примерно 10 000 из 25 316 российских граждан, проживающих в Латвии и имеющих постоянный вид на жительство, не подали заявления на получение статуса постоянного жителя ЕС, поэтому им придется покинуть страну.

Несмотря на предлагаемые поправки, с сентября граждане России, проживающие в Латвии, должны получить как минимум временный ВНЖ. Как ранее заявляли представители PMLP, те граждане России, которые ничего не сделали для приведения в порядок своего статуса, со 2 сентября потеряют вид на жительство, тем самым они потеряют социальные гарантии в Латвии, полный доступ к медицинскому обслуживанию, не смогут работать легально и т. д., и PMLP начнет рассылать им письма с просьбой покинуть страну в течение 90 дней.

Как сообщили агентству LETA в министерстве, предложенные МВД поправки предусматривают, что граждане России, проживающие в Латвии, смогут подать заявление на получение временного вида на жительство, обязуясь в течение двух лет сдать экзамен по латышскому языку, чтобы иметь возможность легально проживать в Латвии. В действующей редакции закона указано, что экзамен на знание государственного языка для получения постоянного ВНЖ необходимо сдать до 1 сентября 2023 года, а повторный экзамен - до 30 ноября 2023 года.

Поправки предусматривают, что лицо должно будет подать заявление и необходимые документы для получения временного ВНЖ не позднее 30 марта 2024 года, уплатив государственную пошлину 100 евро.

Достаточными финансовыми средствами для запроса временного ВНЖ будут считаться фактические средства лица. Условие о необходимости наличия полиса медицинского страхования при въезде и пребывании в Латвии не будет применяться.

Заявки будут рассмотрены PMLP в течение четырех месяцев, и до даты вступления в силу окончательного решения заявители будут иметь право продолжать жить и работать в Латвии. Временный вид на жительство будет выдаваться на два года без срока регистрации.

По данным МВД, по итогам первого этапа проверки знаний государственного языка до 1 сентября был сделан вывод, что часть лиц, которые должны были пройти проверку знаний государственного языка, не записались на нее, а другие не сдали экзамен. Из лиц, сдававших экзамен на знание государственного языка в апреле и мае, тест не прошли около 49%, а в июле и августе - около 80%.

МВД приходит к выводу, что часть российских граждан, на которых распространяются конкретные положения закона, возможно, осознавая недостаточный уровень владения государственным языком, не записались на экзамен, а если и записались, то не смогли его сдать. Следовательно, такие лица не могут предоставить необходимые документы для запроса постоянного вида на жительство.

По данным PMLP, только 13 025 человек, или 51% из 25 316 субъектов закона, подали заявления на получение статуса постоянного жителя ЕС. В результате с сентября постоянные виды на жительство около 10 тысяч человек станут недействительными.

Поправки предусматривают, что граждане России, проживающие в Латвии и у которых окончился срок постоянного ВНЖ, будут иметь такое же право на получение медицинских услуг в рамках государственного обязательного медицинского страхования, какое имеют лица с постоянным ВНЖ, а также такие же права на услуги Государственного агентства социального страхования и Государственного агентства занятости, статус безработного, экспертизу инвалидности и услуги поддержки, социальные пособия и услуги.

Учитывая, что поправки только сейчас поданы в Сейм, агентство ЛЕТА поинтересовалось в МВД, что будет с теми людьми, которые не отреагировали на приглашение подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС до 1 сентября и не находятся в процессе сдачи экзамена по государственному языку.

В МВД пояснили, что, если гражданин России не пожелал получить статус постоянного жителя ЕС и не подал в PMLP заявление на предоставление такого статуса в Латвии, в том числе не записался на сдачу экзаменов на знание государственного языка, он больше не имеет права оставаться в Латвии. Если такой гражданин России останется в Латвии, ему придется покинуть Латвию.