Действующая редакция закона об иммиграции предусматривает, что срок действия постоянного ВНЖ, выданного гражданам России, истекает 1 сентября 2023 года. Чтобы жить в Латвии, им необходимо подать заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза (ЕС) в Латвии, а для его получения предоставить справку о знании государственного языка на уровне А2 и о наличии финансовых ресурсов в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).
В последний момент перед вступлением норм в силу правительство решило поручить МВД подготовить поправки, которые предусматривали бы для граждан России, проживающих в Латвии, еще два года, в течение которых они должны сдать экзамен по латышскому языку, чтобы легально продолжать оставаться в Латвии. Правительство приняло такое решение, поскольку пришло к выводу, что примерно 10 000 из 25 316 российских граждан, проживающих в Латвии и имеющих постоянный вид на жительство, не подали заявления на получение статуса постоянного жителя ЕС, поэтому им придется покинуть страну.
Несмотря на предлагаемые поправки, с сентября граждане России, проживающие в Латвии, должны получить как минимум временный ВНЖ. Как ранее заявляли представители PMLP, те граждане России, которые ничего не сделали для приведения в порядок своего статуса, со 2 сентября потеряют вид на жительство, тем самым они потеряют социальные гарантии в Латвии, полный доступ к медицинскому обслуживанию, не смогут работать легально и т. д., и PMLP начнет рассылать им письма с просьбой покинуть страну в течение 90 дней.
Как сообщили агентству LETA в министерстве, предложенные МВД поправки предусматривают, что граждане России, проживающие в Латвии, смогут подать заявление на получение временного вида на жительство, обязуясь в течение двух лет сдать экзамен по латышскому языку, чтобы иметь возможность легально проживать в Латвии. В действующей редакции закона указано, что экзамен на знание государственного языка для получения постоянного ВНЖ необходимо сдать до 1 сентября 2023 года, а повторный экзамен - до 30 ноября 2023 года.
Поправки предусматривают, что лицо должно будет подать заявление и необходимые документы для получения временного ВНЖ не позднее 30 марта 2024 года, уплатив государственную пошлину 100 евро.
Достаточными финансовыми средствами для запроса временного ВНЖ будут считаться фактические средства лица. Условие о необходимости наличия полиса медицинского страхования при въезде и пребывании в Латвии не будет применяться.
Заявки будут рассмотрены PMLP в течение четырех месяцев, и до даты вступления в силу окончательного решения заявители будут иметь право продолжать жить и работать в Латвии. Временный вид на жительство будет выдаваться на два года без срока регистрации.
По данным МВД, по итогам первого этапа проверки знаний государственного языка до 1 сентября был сделан вывод, что часть лиц, которые должны были пройти проверку знаний государственного языка, не записались на нее, а другие не сдали экзамен. Из лиц, сдававших экзамен на знание государственного языка в апреле и мае, тест не прошли около 49%, а в июле и августе - около 80%.
МВД приходит к выводу, что часть российских граждан, на которых распространяются конкретные положения закона, возможно, осознавая недостаточный уровень владения государственным языком, не записались на экзамен, а если и записались, то не смогли его сдать. Следовательно, такие лица не могут предоставить необходимые документы для запроса постоянного вида на жительство.
По данным PMLP, только 13 025 человек, или 51% из 25 316 субъектов закона, подали заявления на получение статуса постоянного жителя ЕС. В результате с сентября постоянные виды на жительство около 10 тысяч человек станут недействительными.
Поправки предусматривают, что граждане России, проживающие в Латвии и у которых окончился срок постоянного ВНЖ, будут иметь такое же право на получение медицинских услуг в рамках государственного обязательного медицинского страхования, какое имеют лица с постоянным ВНЖ, а также такие же права на услуги Государственного агентства социального страхования и Государственного агентства занятости, статус безработного, экспертизу инвалидности и услуги поддержки, социальные пособия и услуги.
Учитывая, что поправки только сейчас поданы в Сейм, агентство ЛЕТА поинтересовалось в МВД, что будет с теми людьми, которые не отреагировали на приглашение подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС до 1 сентября и не находятся в процессе сдачи экзамена по государственному языку.
В МВД пояснили, что, если гражданин России не пожелал получить статус постоянного жителя ЕС и не подал в PMLP заявление на предоставление такого статуса в Латвии, в том числе не записался на сдачу экзаменов на знание государственного языка, он больше не имеет права оставаться в Латвии. Если такой гражданин России останется в Латвии, ему придется покинуть Латвию.
В целях информирования российских граждан о требованиях закона в середине сентября те люди, у которых больше не будет постоянного вида на жительство, получат письмо от PMLP с сообщением о том, что срок ВНЖ истек, и они должны покинуть Латвию до 2 декабря этого года, заявили в министерстве.