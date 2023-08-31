Партия "Честь служить Риге" обсудила с руководителями других партий сотрудничество и совместный старт на предстоящих в 2025 году выборах в Рижскую думу. Такое сотрудничество повлияет на действия независимого депутата Сейма Олега Бурова — председателя партии "Честь служить Риги" — в парламенте. Это следует из заявлений политика в программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения.

Олег Буров несколько месяцев назад вышел из состава парламентской фракции партии "Латвия на первой месте", от которой был избран в Сейм. В кулуарах это решение Бурова стать независимым депутатом связывали с тем, что он хочет дистанцироваться от "Латвии на первом месте", которая фактически сразу была объявлена партией, "не входной в правительство".

Одновременно фракция "Латвии на первом месте" вошла в правящую коалицию в Рижской думе, что тоже требовало дистанцирования от "Латвии на первом месте".

На прямой вопрос, готов ли он поддержать своим голосом правительство, которое сейчас создает "Новое Единство", Буров заявил, что пока ни одна политическая сила не вела с ним переговоры на эту тему. Политик заверил, что будет голосовать в соотвествии с решением правления "Честь служить Риге".

Бывший мэр Риги Буров акцентировал то, что его действия в Сейме будут зависеть от того, вместе с какой политической силой "Честь служить Риге" может создать альянс для старта на выборах в Рижскую думу.

"Наверное, это было бы абсолютно логично — если мы примем решение о сотрудничестве с партией "Х" в 2025 году, вряд ли будет правильно сотрудничать с партией "Z" или "Y" в Сейме в оставшиеся до 2025 года годы", — сказал Буров в интервью Латвийскому телевидению.