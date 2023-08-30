"Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение — политические силы, входящие в ушедший в отставку Кабинет министров Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") — должны составить ядро следующей коалиции. Союз "зеленых" и крестьян может войти в правительство при наличии гарантий, не допускающих влияние Айвара Лембергса. Об этом заявили представители "ОС" после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.
Встреча в Рижском замке проходила по инициативе "Объединенного списка". Напомним, что "ОС" не ответил согласием на предложение кандидата в премьеры Эвики Силини ("Новое Единство") присоединиться к коалиции "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных". "ОС" заявил, что предложит Силине и президенту Ринкевичу свое видение модели коалиции.
Представители "ОС" — спикер Сейма Эдвардс Смилтенс и глава парламентской фракции Эдгар Таварс — фактически предложили сохранить нынешнюю коалицию. Расширение коалиции за счет СЗК возможно при наличии гарантий против влияния Айвара Лембергса.
На вопрос, как разрешить противоречие — Силиня заявила, что Национальное объединение уже отстранилось от формирования правительства из-за идеологических несовпадений с "Прогрессивными" — Эдвард Смилтенс ответил, что это можно решить путем переговоров, сообщает LETA.
К тому же Смилтенс не согласен с тем, что Нацобъединение "отстранилось" от переговоров о создании правительства. Спикер Сейма указал на то, что представители Нацобъединения публично это отрицают.
"ОС" также предлагает разделить между тремя политическими силами — "Новым Единством", самим "ОС" и Нацобъединением — следующие министерские должности: обороны, иностранных дел, сообщения, экономики, климата и энергетики, юстиции и финансов.
На прямой вопрос, не означает ли такое предложение отказ присоединиться к коалиции, названной Силиней ("Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные), Смилтенс ответил: "Мы хотим работать. У нас есть начатые дела, которые надо завершить".
У "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных" суммарно 52 голоса, но это хрупкое большинство голосов в Сейме. Утром в среду, 30 августа, президент Эдгар Ринкевич подчеркнул, что приоритетом является создание широкой коалиции, однако, если в ближайшие дни это не удастся, то и узкая коалиция с поддержкой в 52 или 54 голоса может стать решением.
После встречи в среду с представителями "Объединенного списка" президент заявил, что считает: новый Кабинет министров можно сформировать при максимально широкой поддержке большинства Сейма.
"Затягивание с формированием правительства недопустимо, поэтому я призываю все политические силы в Сейме, в том числе, "Объединенный список" договориться о работе, которую необходимо провести в срочном порядке", — подчеркнул президент.