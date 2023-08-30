Встреча в Рижском замке проходила по инициативе "Объединенного списка". Напомним, что "ОС" не ответил согласием на предложение кандидата в премьеры Эвики Силини ("Новое Единство") присоединиться к коалиции "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных". "ОС" заявил, что предложит Силине и президенту Ринкевичу свое видение модели коалиции.

Представители "ОС" — спикер Сейма Эдвардс Смилтенс и глава парламентской фракции Эдгар Таварс — фактически предложили сохранить нынешнюю коалицию. Расширение коалиции за счет СЗК возможно при наличии гарантий против влияния Айвара Лембергса.

На вопрос, как разрешить противоречие — Силиня заявила, что Национальное объединение уже отстранилось от формирования правительства из-за идеологических несовпадений с "Прогрессивными" — Эдвард Смилтенс ответил, что это можно решить путем переговоров, сообщает LETA.

К тому же Смилтенс не согласен с тем, что Нацобъединение "отстранилось" от переговоров о создании правительства. Спикер Сейма указал на то, что представители Нацобъединения публично это отрицают.

"ОС" также предлагает разделить между тремя политическими силами — "Новым Единством", самим "ОС" и Нацобъединением — следующие министерские должности: обороны, иностранных дел, сообщения, экономики, климата и энергетики, юстиции и финансов.

На прямой вопрос, не означает ли такое предложение отказ присоединиться к коалиции, названной Силиней ("Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные), Смилтенс ответил: "Мы хотим работать. У нас есть начатые дела, которые надо завершить".

У "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных" суммарно 52 голоса, но это хрупкое большинство голосов в Сейме. Утром в среду, 30 августа, президент Эдгар Ринкевич подчеркнул, что приоритетом является создание широкой коалиции, однако, если в ближайшие дни это не удастся, то и узкая коалиция с поддержкой в 52 или 54 голоса может стать решением.

После встречи в среду с представителями "Объединенного списка" президент заявил, что считает: новый Кабинет министров можно сформировать при максимально широкой поддержке большинства Сейма.