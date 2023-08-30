Кандидат в премьер-министры Эвика Силиня ("Новое Единство") еще ждет окончательного решения "Объединенного списка" по предложению работать в четырехпартийной коалиции с "Новым Единством", Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными". В то же время президент Эдгар Ринкевич дал понять, что если в ближайшие дни не удастся создать "широкую" коалицию, то и "узкая" может стать выходом.

Силиня ждет решения "Объединенного списка"

В среду, 30 августа, Силиня готова выслушать представителей "Объединенного списка", в то же время кандидат в премьер-министры "продолжит" формировать правительство. В этой ситуации "Объединенный список" должен принять решение.

Ожидается, что сегодня, в среду, 30 августа, Силиня пригласит на встречу "Объединенный список", СЗК и "Прогрессивных".

"Объединенный список" сможет высказать то, что еще они хотят сказать, но я хотела бы напомнить, что президент поручил мне сформировать это правительство", — подчеркнула кандидат в премьер-министр. По словам Силини, она несет ответственность и за "модели коалиции". Кандидат в премьеры еще раз подчеркнула, что хочет создать "достаточно широкую коалицию".

"Это означает, что "Объединенный список" должен решить, что они будут делать дальше", — сказала Силиня: "Те партнеры, которые боятся потерять контроль, возможно, на каких-то властных позициях, должны решить, готовы ли они показать своим избирателям способность выполнить данные избирателям обещания или они продолжат искать "различные модели", чтобы найти себе удобную позицию у власти",

Ринкевич: к середине сентября должно быть дееспособное правительство

Утром во вторник Эвика Силиня также доложила президенту Эдгару Ринкевичу о ходе переговоров по формированию правительства.

В свою очередь, Эдгар Ринкевич на пресс-конференции подчеркнул, что Силиня является единственным кандидатом в премьер-министры. Остальные политические силы своих кандидатов не выдвигали. Ринкевич выразил надежду, что в ближайшие дни будет достигнут прогресс в формировании широкой коалиции.

В среду в 16.00 Ринкевич встретится с представителями "Объединенного списка". При этом глава государства подчеркнул, что хотя он открыт для встреч, речь не идет о возобновлении политических консультаций президента с партиями. "Правительство формирует выдвинутый кандидат в премьер-министры, а не президент", — акцентировал Ринкевич.

Президент дал понять, что несомненно оптимальным вариантом является широкая коалиция. В то же время он упомянул о том, что возможно создание правительства, которое опирается на 52 или 54 голоса в Сейме, то есть, и более "узкая" коалиция — выход. Но придется ли прибегнуть к этому сценарию — покажут ближайшие дни.

Президент заявил, что сейчас у всех должен быть один интерес и идеология — это Латвийское государство. Ринкевич призвал все партии, которые он приглашал на встречу в Рижском замке, и в которых он, как президент, увидел потенциал для формирования правительства, руководствоваться этим высшим интересом.

"К середине сентября я бы хотел видеть дееспособный Кабинет министров", — сказал Ринкевич, напомнив, что впереди обсуждение и утверждение госбюджета-2024.

У "Нового Единства" (26 депутатов Сейма), СЗК (16) и "Прогрессивных" есть большинство в Сейме — 52 голоса. Однако этот перевес голосов не значителен, и для стабильной работы правительства была бы желательна "широкая" коалиция — четырехпартийная. Пятипартийную коалицию — с участием Нацобъединения — создать не удается, признала ранее Силиня. В среду это подтвердил и уходящий в отставку премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), сказав: Национальное объединение и публично, и в частных разговорах давало понять, что не готово работать в коалиции.