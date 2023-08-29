"Объединенный список" получил от кандидата в премьер-министры Эвики Силини ("Новое Единство") предложение присоединиться к коалиции, которую создают "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные". Это фактически означает, что "Новое Единство", занимающая главенствующую роль на переговорах о создании нового правительства, сделало на данном этапе выбор в пользу сотрудничества с "Прогрессивными", а не с Национальным объединением.

О том, что "Объединенный список" получил такое предложение, сообщил представитель "ОС", спикер Сейма Эдвардс Смилтенс, пишет агентство LETA.

Сегодня, 29 августа, парламентская фракция "Объединенного списка" еще примет решение о дальнейших действиях и при необходимости свяжется с Силиной. Решение ожидается именно сегодня. По словам Смилтенса, впереди "тяжелая фракция" и выбор.

В то же время "ОС" подтвердил, что одним из препятствий для участия политических сил в коалиции является влияние Айварса Лемберга на СЗК.

После встречи Силиня заявила, что конкретное предложение сделано, и "Новое Единство" сегодня ждет решения "ОС" о том, войдут они или нет в правительство "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных".

Кандидат в премьеры сообщила, что "ОС" еще не решил, присоединяться ли к такому правительству, а вот Национальное объединение уже отвергло коалицию из пяти партий.

По словам Силини, у "Нового Единства" и "ОС" есть точки соприкосновения в вопросах экономики, народного хозяйства, безопасности, конкурентоспособности банков и бюджета

Как уже сообщалось, на прошлой неделе президент Эдгар Ринкевич официально поручил Эвике Силине сформировать Кабинет министров.

Президент Ринкевич отметил, что перед Силиней (а значит — и "Новым Единством") стоит задача создать правительство, пользующиеся широкой поддержкой в Сейме. На места в Кабинете министров претендуют — разумеется, само "Новое Единство" (26), Союз "зеленых" и крестьян (16), "Объединенный список" (15), Национальное объединение (13) и "Прогрессивные" (10). С арифметической точки зрения существуют возможности создать коалицию большинства разных конфигураций, включающих в себя как пять, так и четыре, и три политических силы.

"Ясно, что пяти партий не может быть", — констатировала после переговоров в пятницу, 25 августа, Эвика Силиня. Стало понятно, что Национальное объединение и "Прогрессивные" по причине идеологических разногласиям несовместимы в одном правительстве.