Невозможно руководить правительством, если кто-то с заднего кресла все время вмешивается и учит, как это делать, заявил ушедший в отставку премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения. Из слов политика следовало, что к таким методам прибегал "Объединенный список".

По словам Кариньша, именно эти действия "Объединенного списка" стали причиной его отставки.

Поэтому ушедший в отставку премьер "отошел в сторону", дав соратнице по "Новому Единству" Эвике Силине начать формирование правительства с нуля.

"На мой взгляд, предложение госпожи Силини очень простое и понятное: мы все работаем вместе, у нас достаточно проблем и задач!", — заявил Кариньш. По его словам, мелкие идеологические разногласия потенциальных партнеров по коалиции, многим избирателям, скорее всего, не кажутся настолько существенными, чтобы тормозить принятие решений по ряду важных государственных вопросов.

У Кариньша складывается впечатление, что потенциальные коалиционные партнеры, с которыми вела переговоры Силиня, поддерживают ее как премьера, а также поддерживают и ее программу, однако не хотят прийти и вместе работать.

По словам Кариньша, теперь "Объединенному списку" просто предстоит решить, "хотят ли они работать или просто ссориться". Кариньш не считает такое поведение "ОС" понятным и приемлемым. "Прошло слишком много времени. Просто позвольте им решить, чего они хотят!" — призвал уходящий премьер-министр.

При этом Кариньш воздержался от комментариев о своих перспективах и возможностях занять пост министра иностранных дел в следующем правительстве. Уходящий глава правительства заявил, что пока рано говорить об этом, поскольку пока даже не ясно, какие политические силы сформируют новый Кабинет министров.

Напомним, что во вторник, 29 августа, кандидат в премьер-министры Эвика Силиня фактически обозначило "ядро" будущей коалиции — "Новое Единство" (26 депутатов Сейма), Союз "зеленых" и крестьян (16) и "Прогрессивные" (10). Также Силиня пригласила "Объединенный список" присоединиться к этой коалиции. Хотя у тройки политических сил, якобы сформировавших "ядро", есть большинство в Сейме — 52, однако этот перевес голосов хрупкий.

"Объединенный список", в свою очередь, не сказал в ответ окончательное "да" или "нет", назвав предложенную Силиней модель коалиции "недостаточно эффективной".