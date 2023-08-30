Публичные слова кандидата в премьер-министры Эвики Силини ("Новое Единство") о том, что Национальное объединение не хочет входить в новое правительство, не соответствует действительности. Об этом заявил агентству LETA депутат Сейма от Нацэтой политической силы Янис Домбрава.

По словам Домбравы, Нацобъединение готово работать в правительстве, а вот "Новое Единство" решило создать Кабинет министров с Союзом "зеленых" и крестьян и "Прогрессивными".

На вопрос, готово ли Нацобъединение работать в правительстве с "Новым Единством", "Объединенным списком" и СЗК, Домбрава указал, что не видит необходимости расширять коалицию (напомним, что ушедшее в отставку правительство создали "Новое Единство", "Объединенный список" и Нацобъединение). В то же время Нацобъединение, по словам Домбравы, готово к компромиссным вариантам. Политик отметил, что в Сейме есть независимые депутаты, также дискуссионный вопрос — привлекать в Кабмин всю фракцию СЗК или ее часть.

Также политик выразил непонимание в связи с тем, что "Новое Единство" так долго ведет переговоры. В то же время Нацобъединение ждет завершения переговоров. Как заявил Домбрава, многое в политике может измениться достаточно быстро.

По словам политика Нацобъединения, сейчас существует неопределенность в отношении предлагаемой модели коалиции. По версии Домбравы, "Объединенный список" не хочет участвовать в коалиции, в которой партия Айвара Лембергса — Latvijai un Ventspilij, входящая в СЗК — имеет чрезмерное влияние.

Кандидат в премьер-министры Эвика Силиня ("Новое Единство") ранее констатировала, что нельзя создать пятипартийную коалицию, поскольку идеологически несовместимы Нацобъединение и "Прогрессивные".