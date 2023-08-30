Публичные слова кандидата в премьер-министры Эвики Силини ("Новое Единство") о том, что Национальное объединение не хочет входить в новое правительство, не соответствует действительности. Об этом заявил агентству LETA депутат Сейма от Нацэтой политической силы Янис Домбрава.
По словам Домбравы, Нацобъединение готово работать в правительстве, а вот "Новое Единство" решило создать Кабинет министров с Союзом "зеленых" и крестьян и "Прогрессивными".
На вопрос, готово ли Нацобъединение работать в правительстве с "Новым Единством", "Объединенным списком" и СЗК, Домбрава указал, что не видит необходимости расширять коалицию (напомним, что ушедшее в отставку правительство создали "Новое Единство", "Объединенный список" и Нацобъединение). В то же время Нацобъединение, по словам Домбравы, готово к компромиссным вариантам. Политик отметил, что в Сейме есть независимые депутаты, также дискуссионный вопрос — привлекать в Кабмин всю фракцию СЗК или ее часть.
Также политик выразил непонимание в связи с тем, что "Новое Единство" так долго ведет переговоры. В то же время Нацобъединение ждет завершения переговоров. Как заявил Домбрава, многое в политике может измениться достаточно быстро.
По словам политика Нацобъединения, сейчас существует неопределенность в отношении предлагаемой модели коалиции. По версии Домбравы, "Объединенный список" не хочет участвовать в коалиции, в которой партия Айвара Лембергса — Latvijai un Ventspilij, входящая в СЗК — имеет чрезмерное влияние.
Кандидат в премьер-министры Эвика Силиня ("Новое Единство") ранее констатировала, что нельзя создать пятипартийную коалицию, поскольку идеологически несовместимы Нацобъединение и "Прогрессивные".
"Новое Единство" сделало выбор в пользу "Прогрессивных". Это следует из предложения Силини "Объединенному списку" присоединиться к ядру коалиции — "Новому Единству" (26 депутатов Сейма), СЗК (16) и "Прогрессивным" (10), суммарно имеющим 52 голоса в Сейме. "Объединенный список" должен принять решение. Сегодня 16.00 представители "Объединенного списка" встречаются с президентом Эдгаром Ринкевичем. В четверг, 31 августа, Эвика Силиня продолжит переговоры.