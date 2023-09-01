Начинается 2023/2024 учебный год, Латвия отмечает День знаний, а школьники и их родители выбирают букеты для учителей. Агентство LETA засняло их за этим занятием на разных цветочных базарах Риги.

Новый учебный год начинается в 563 муниципальных и 72 частных образовательных учреждениях. В этом учебном году за парты сядет 220 051 ученик 1-12 классов, а 21 584 школьника пойдут в первый раз в первый класс. Это данный Министерства образования, доступные на сегодняшний день, а более точная информация может появиться после 5 сентября, когда все данные будут введены в Государственную образовательную информационную систему (VIIS).

В учебных заведениях Латвии работает 25 986 педагогов, что на 3% меньше, чем необходимо. Дефицит педагогов связан в первую очередь с зарплатой, хотя с 1 сентября их зарплата выросла. Минимальная ставка — 8,50 евро в час или 1224 евро в месяц (брутто) за 36 часов в неделю. У педагогов в детском саду минимальная зарплата увеличилась на 15,8% и достигла 1240 евро.

Фото: LETA

В профессиональных учебных заведениях полная ставка — 30 учебных часов в неделю и 1320 часов в год, минимальная зарплата — 1020 евро.

По сравнению с 1 сентября прошлого года в школы пошло на 748 детей-украинцев больше: сейчас в Латвии, по данным на август, учатся 2434 гражданина Украина. Кроме того, в Государственной образовательной информационной системе зарегистрировано 53 педагога из Украины.