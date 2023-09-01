С 1 сентября в школах нацменьшинств Латвии начинается финальный этап языковой реформы — и она будет завершена без каких-либо смягчений и изменений. Об этом в утреннем интервью радиопрограмме "Домская площадь" на Латвийском радио 4 рассказала министр образования и науки Анда Чакша.
В беседе с радиостанцией министр подтвердила, что полный переход на латышский язык обучения произойдет в независимости от состава будущей коалиции.
"Если мы говорим о языке и создании единой школы с 1-го сентября, то это необратимо. Мы к этому так долго шли. И принятый закон о переводе первых, четвертых и седьмых классов полностью на латышский язык обучения стал завершением цикла. [...] Наша цель – дать всем возможность жить в едином обществе, единой политической нации… Но прежде – дать детям качественное образование, и вместе с тем качественную жизнь в Латвии. У нас один язык, который мы учим. Но при этом никто не пытается переделать кого-то в представителя другой национальности. Но важно, что преподавание ведется на государственном языке. И этот язык – латышский", — подчеркнула Чакша.
Глава МОН добавила, что с нынешнего сентября начинается финальный этап перевода обучения на государственный язык.
"Я говорила, что полностью переход на латышский язык обучения займет три года. Сейчас мы начинаем с 1-го, 4-го, 7-го классов. Со следующего 2-е, 5-тые, 8-мые. [Сейчас] финальный этап, который начинается с этого первого сентября. Важно, что это начало достаточно мощное, с большой поддержкой. И всем ясно, что пути назад больше нет", — указала Чакша.