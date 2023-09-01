Почти 700 учеников Огрской государственной гимназии в этом году будут учиться в новом здании, построенном с помощью еврофондов. Там есть тренажерный зал, современный компьютерный класс, удобные кресла и диваны в коридоре, зона отдыха во дворе и парковка для велосипедов.

Общая площадь школы и спортивного манежа — 15 000 квадратных метров. Работы были начаты в 2021 году, в мае, и в сентябре 2023 года в школу пойдут 672 ученика.

Школа спроектирована так, чтобы создать ощущение широкого пространства, соединенного с пространством на улице. Школьный двор с зоной для отдыха соединен с актовым залом. На первом этаже школы находится вестибюль с креслами и диванам, актовый зал, кабинеты естественных наук и помещения для педагогов. На втором этаже — кабинеты математики, технологий, гуманитарных и социальных предметов, методический центр и библиотека. На третьем этаже работают социальный педагог, психолог и карьерный консультант, там же находятся технические помещения. Планируется, что с третьего этажа будет выход на крышу, где будет обустроена обсерватория. На крыше также можно проводить небольшие мероприятия.

В спортивном комплексе — трибуны, вмещающие до 1700 зрителей, арена для легкоатлетов, площадки для баскетбола, флорбола, тенниса, волейбола и гандбола, пространство для занятия борьбой, тренажерный зал, зал для хореографии и зал для упражнений.

Возле школы построены три автостоянки и велопарковка для родителей школьников, учителей и спортсменов.