5 сентября в Риге, в 18.00, у мемориала "Тактильная история" на Площади стрелков (у Музея оккупации), состоится поминальная встреча, посвященная Дню памяти жертв красного террора и советских политлагерей. Об этом сообщает Ассоциация развития русского гражданского общества.

"Традиция отмечать 5 сентября как День памяти жертв красного террора и советских политлагерей зародилась в 1972 году в особо строгом лагере № 36 на Урале. В тот день политзаключенные, среди которых были представители различных национальностей и вероисповеданий, в одном из недостроенных бараков тайно провели собрание, посвященное всем жертвам коммунизма. Тогда же появилась и особая поминальная церемония: на полу барака была расстелена белая простыня, на которой насыпали по небольшой горке песка, в каждой из которых поставили по церковной свече. Каждая свеча символизировала один из народов, пострадавших от коммунистического режима", — говорится в сообщении ассоциации.

Представители организации также отметили, что дата 5 сентября была выбрана неслучайно.