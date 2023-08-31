"Традиция отмечать 5 сентября как День памяти жертв красного террора и советских политлагерей зародилась в 1972 году в особо строгом лагере № 36 на Урале. В тот день политзаключенные, среди которых были представители различных национальностей и вероисповеданий, в одном из недостроенных бараков тайно провели собрание, посвященное всем жертвам коммунизма. Тогда же появилась и особая поминальная церемония: на полу барака была расстелена белая простыня, на которой насыпали по небольшой горке песка, в каждой из которых поставили по церковной свече. Каждая свеча символизировала один из народов, пострадавших от коммунистического режима", — говорится в сообщении ассоциации.
Представители организации также отметили, что дата 5 сентября была выбрана неслучайно.
"Именно в этот день в 1918 году руководство РСФСР выпустило постановление "О красном терроре", официально и открыто объявившее о начале политики геноцида. Мы призываем всех, кто чтит память жертв коммунистического тоталитаризма, принять участие в поминальной церемонии 5 сентября. Если же это окажется невозможным, то мы призываем в этот день зажечь лампаду с 21.00 до 22.00 у себя дома, выставив ее на окне, как напоминание о геноцидной катастрофе и как символ того, что мы едины в нашей скорби, в нашей памяти и в нашем противостоянии злу", — указали активисты.