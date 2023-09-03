Фото: Ilmārs Znotiņš, prezidenta kanceleja

Президент Латвии Эдгар Ринкевич принял участие в торжественном мероприятии студенческого фестиваля Латвийского университета "Аристотели-2023" на Домской площади.

Студенческий праздник ЛУ "Аристотель" отмечается накануне начала обучения, когда вместе собираются новые и действующие студенты, профессорско-преподавательский состав и другие заинтересованные лица. В этом году праздник прошел 3 сентября на Домской площади.

"Я по-настоящему немного взволнован, потому что вернулся на эту площадь спустя 32 года, когда у нас здесь тоже был день "Аристотеля". И мне немного необычно находиться сейчас здесь в должности президента, заявлять и обращаться к вам с этой трибуны. Хотя, честно говоря, где-то в глубине души я больше чувствую себя там (показывает на собравшихся). Особый привет двум моим факультетам — историко-философскому и социальных наук", - заявил Ринкевич в своем обращении.

"Хочу пожелать вам учиться, познавать, наслаждаться учебными годами, потому что они будут неповторимыми", — добавил президент.

Он также пожелал всем "мудрости Аристотеля и настойчивости наших спортсменов - хоккеистов и баскетболистов — для достижения своих целей".

Новых студентов ЛУ также приветствовали ректор Латвийского университета Индрикис Муйжниекс, министр образования и науки Анда Чакша и другие представители.

В рамках празднования также состоялось шествие к главному зданию ЛУ на бульваре Райниса, 19, по пути было возложены цветы у Памятника Свободы.

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