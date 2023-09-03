"Я по-настоящему немного взволнован, потому что вернулся на эту площадь спустя 32 года, когда у нас здесь тоже был день "Аристотеля". И мне немного необычно находиться сейчас здесь в должности президента, заявлять и обращаться к вам с этой трибуны. Хотя, честно говоря, где-то в глубине души я больше чувствую себя там (показывает на собравшихся). Особый привет двум моим факультетам — историко-философскому и социальных наук", - заявил Ринкевич в своем обращении.