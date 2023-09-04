По предварительным данным, общая сумма средств, необходимых самоуправлениям на покрытие ущерба от бури 7 августа, составляет от 5,34 млн евро до 7 млн евро. Об этом говорится в информационном отчете "Актуальная ситуация с потерями, нанесенными ураганом 7 августа в самоуправлениях", который правительство рассмотрит 5 сентября.

По данным Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), в 12 самоуправлениях зафиксирован ущерб, нанесенный ураганом 66 муниципальным зданиям. На покрытие этого ущерба требуется 3,707 млн евро, в том числе 2,162 млн евро нужно на восстановление Яунпилсского замка.

В девяти самоуправлениях ущерб нанесен 73 объектам дорожной инфраструктуры, на восстановление которых необходимо 593 362 евро. В пяти самоуправлениях пострадали объекты другого типа, например, электроинфраструктура, в Рижском зоопарке повреждены навесы, ограждения, местами пострадали кладбища, уличные объекты. На ремонт этих объектов нужно 168 937 евро.

В 11 самоуправлениях от урагана пострадали 2284 жилых дома, на ремонт которых требуется 4,257 млн евро, в том числе в Добельском крае — 2,411 млн евро.

В целом на восстановление инфраструктурных объектов требуется от 3,13 до 3,82 млн евро, частной собственности или жилых зданий — от 2,13 до 3,09 млн евро, на вывоз и захоронение мусора — 87 000 евро.

Правительство планирует софинансировать самоуправлениям не менее 50% суммы, необходимой на устранение ущерба, кроме случаев, когда сумма причиненного ущерба превышает 2% запланированных расходов бюджета самоуправления в текущем году. Тогда Кабмин может установить другую долю софинансирования самоуправления, но не менее 10%.

Правительство покроет не менее 30% расходов на вывоз строительного мусора и восстановление инфраструктуры, кроме случаев, когда объект является центром социального ухода, детским садом, социальным домом или специальным образовательным учреждением типа интерната. В случаях, если сумма причиненного ущерба превышает 2% запланированных бюджетных расходов самоуправления на текущий год, Кабинет министров может принять решение об иных условиях выделения средств.

В отчете говорится, что ущерб, нанесенный ураганом, значительно различается между самоуправлениями — от пяти частных домов до более 800. Это влияет на возможности самоуправлений обследовать все пострадавшие от урагана объекты, сфотографировать ущерб и подготовить необходимые решения. Также существенно различается количество строительного мусора.

Поэтому заявки самоуправлений на выделение средств для устранения ущерба от бури 7 августа планируется рассматривать в два этапа — к 8 сентября и к 13 октября.

VARAM в течение двух недель после получения документов рассмотрит их и подготовит запрос в Кабинет министров.