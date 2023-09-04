По данным Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), в 12 самоуправлениях зафиксирован ущерб, нанесенный ураганом 66 муниципальным зданиям. На покрытие этого ущерба требуется 3,707 млн евро, в том числе 2,162 млн евро нужно на восстановление Яунпилсского замка.
В девяти самоуправлениях ущерб нанесен 73 объектам дорожной инфраструктуры, на восстановление которых необходимо 593 362 евро. В пяти самоуправлениях пострадали объекты другого типа, например, электроинфраструктура, в Рижском зоопарке повреждены навесы, ограждения, местами пострадали кладбища, уличные объекты. На ремонт этих объектов нужно 168 937 евро.
В 11 самоуправлениях от урагана пострадали 2284 жилых дома, на ремонт которых требуется 4,257 млн евро, в том числе в Добельском крае — 2,411 млн евро.
В целом на восстановление инфраструктурных объектов требуется от 3,13 до 3,82 млн евро, частной собственности или жилых зданий — от 2,13 до 3,09 млн евро, на вывоз и захоронение мусора — 87 000 евро.
Правительство планирует софинансировать самоуправлениям не менее 50% суммы, необходимой на устранение ущерба, кроме случаев, когда сумма причиненного ущерба превышает 2% запланированных расходов бюджета самоуправления в текущем году. Тогда Кабмин может установить другую долю софинансирования самоуправления, но не менее 10%.
Правительство покроет не менее 30% расходов на вывоз строительного мусора и восстановление инфраструктуры, кроме случаев, когда объект является центром социального ухода, детским садом, социальным домом или специальным образовательным учреждением типа интерната. В случаях, если сумма причиненного ущерба превышает 2% запланированных бюджетных расходов самоуправления на текущий год, Кабинет министров может принять решение об иных условиях выделения средств.
В отчете говорится, что ущерб, нанесенный ураганом, значительно различается между самоуправлениями — от пяти частных домов до более 800. Это влияет на возможности самоуправлений обследовать все пострадавшие от урагана объекты, сфотографировать ущерб и подготовить необходимые решения. Также существенно различается количество строительного мусора.
Поэтому заявки самоуправлений на выделение средств для устранения ущерба от бури 7 августа планируется рассматривать в два этапа — к 8 сентября и к 13 октября.
VARAM в течение двух недель после получения документов рассмотрит их и подготовит запрос в Кабинет министров.
Как сообщалось, в письме президенту и правительству руководители Аугшдаугавского, Добельского, Елгавского, Тукумсского и Мадонского краев призвали ответственных министров не медлить с оказанием поддержки фермерам и предпринимателям, которые борются с последствиями урагана 7 августа собственными силами. От бури пострадали не только жилые дома, решение для которых найдено, но и хозяйственные, производственные здания, транспортные средства, посевы и лесопосадки, животные и птицы.