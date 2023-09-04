С 5 сентября по 20 октября на время строительства железнодорожного путепровода Rail Baltica будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Прагас от улицы 13 января до Рижского международного автовокзала (улица Прагас, 1).

Движение пешеходов в зоне строительных работ будет организовано в безопасном закрытом тоннеле шириной 2,4 метра, сообщили Delfi представители строительных компаний.

На движение поездов строительные работы не повлияют.

С 5 сентября будут изменения в маршруте 7-го трамвая. Трамвайные остановки Centrāltirgus (по направлению из центра) и Prāgas iela (по направлению в центр) будут закрыты, а трамвай будет ходить по улицам 13 января и Маскавас. Информацию об изменениях в маршрутах общественного транспорта можно найти на сайте www.rigassatiksme.lv.

На данном этапе строительных работ компания BERERIX планирует построить пролет путепровода Rail Baltica над улицей Прагас. В первой половине 2023 года было завершено строительство этого путепровода в зоне Рижского автовокзала.

BERERIX обеспечит установку информационных знаков в районе строительной площадки по улице Прагас. Если работы будут завершены раньше, BERERIX сообщит об этом отдельно.