Более 80 граждан России, лишившихся постоянного вида на жительство в Латвии в связи с поправками к Иммиграционному закону и пытавшихся получить новый статус постоянного жителя ЕС, получили отказ. Служба госбезопасности (СГБ) не уверена в их безопасности для Латвии, сообщает передача "Запрещенный прием" на телеканале LTV.

После того, как экзамен по госязыку успешно сдан либо получено освобождение от экзамена, граждане России должны заполнить анкету. Там есть в том числе "идеологические" вопросы о вторжении России в Украину, оккупации Латвии и советских памятниках. Ответы на вопросы оценивает Служба госбезопасности.

СГБ получила уже более 13 тысяч анкет от PMLP. Около семи тысячи человек уже прошли проверку, и СГБ не обнаружила рисков в том, чтобы выдать им новый вид на жительство, о чем уведомила Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).