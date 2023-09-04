Граждане России старше 75 лет, которым также необходимо получить новый постоянный вид на жительство в Латвии, но в силу возраста они освобождены от сдачи экзамена по госязыку, в основном предпочли остаться в стране, заявила глава Департамента по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе рассказала в программе "Утренняя панорама" на LTV, сообщает агентство LETA.

Розе сообщила, что 92% граждан России старше 75 лет, проживающих в Латвии, подали заявления на получение нового постоянного вида на жительство.

Данные PMLP показывают, что на начало прошлой недели 13 000 из примерно 25 000 граждан России, проживающих в Латвии, на которых распространялись требования нового закона, подали заявления на получение постоянного вида на жительство. По данным управления, примерно 6000 граждан сдали экзамен по латышскому языку, еще 800 — не сдали, но повторно записались на проверку.

Отвечая на вопрос, что известно о гражданах РФ, которые вообще не объявились, не подают документы и сдают экзамены, Розе предположила, что это могут быть, например, люди, решившие покинуть Латвию. Однако PMLP не располагает информацией о количестве таких лиц.

Розе прогнозирует, что ясность появится через 90 дней после того, как PMLP разошлет уведомления тем лицам, которые ничего не сделали для того, чтобы вновь получить вид на жительство. Тогда, по словам Розе, станет понятно, побудит ли это последнее предупреждение к действиям.

Что будет с теми гражданами РФ, кто не ответит в течение этих 90 дней, в том числе с теми, кто не покинет страну, Розе пояснила, что государство не будет пытаться специально их разыскивать, убеждаться, что их нет в стране. Просто эти люди, пытаясь получить некие услуги, столкнутся в условиях отсутствия статуса, дающего право на жительство в Латвии, с такими проблемами, что им придется явиться в PMLP и получить предписание уехать.

Глава Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис ("Объединенный список") также признал в беседе с Латвийским радио, что нет точной ясности относительно граждан РФ, которые могут подлежать выдворению из страны. Многие из них предпочли иной вариант действий, нежели добиваться получения постоянного вида на жительства — кто-то выехал, кто-то решил оформить временный вид на жительство и так далее.

По словам Бергманиса, комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции начнется работу над поправками к Иммиграционному закону, поданными Министерством внутренних дел, уже на этой неделе.